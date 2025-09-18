Tadej Pogačar in Urška Žigart prispela v Kigali #video

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

SP v kolesarstvu

Tadej Pogačar in Urška Žigart prispela v Kigali

Urška in Tadej sta prispela v Kigali. | Foto STA

Urška in Tadej sta prispela v Kigali.

Foto: STA

Na prizorišče svetovnega prvenstva v cestnem kolesarstvu v Kigali v Ruandi sta danes prispela aduta slovenske reprezentance Tadej Pogačar in njegova zaročenka Urška Žigart. Že ta konec tedna bo zanju delaven, nastopila bosta namreč v posamični vožnji na čas. Žigart v soboto, Pogačar pa v nedeljo.

Domen Žigante, Kigali
Sportal Pogačar brez posebnih zahtev, Slovenci bodo v Afriki uživali ob hrani kuharja ekipe UAE

Svetovno prvenstvo v Ruandi se bo začelo v soboto s posamično vožnjo članic, na kateri bo slovenske barve branila Urška Žigart. Kolesarke čaka dobrih 31 kilometrov dolga trasa, dirka pa se bo začela ob 10.10.

Ob 13.44 posamični kronometer čaka še člane, eden od favoritov za naslov prvaka pa je tudi slovenski as Tadej Pogačar. Najboljši kolesar sveta se bo za mavrično majico boril tudi z belgijskim zvezdnikom Remcom Evenepoelom, ki je naslov prvaka v kronometru osvojil na zadnjih dveh prvenstvih, lani v Zürichu in leta 2023 v Glasgowu, na lanskih olimpijskih igrah v Parizu pa je osvojil dve zlati kolajni.

Pogačar, branilec naslova svetovnega prvaka s cestne dirke iz Züricha 2024, pa bo svojo mavrično majico branil na zadnji dan prvenstva v Ruandi, v nedeljo, 28. septembra. Dan prej cestna dirka članic čaka tudi Urško Žigart.

Slovenska reprezentanca za svetovno prvenstvo 2026:

- člani (9): Tadej Pogačar (vožnja na čas), Primož Roglič, Matej Mohorič, Domen Novak, Luka Mezgec, Matevž Govekar, Gal Glivar, Jaka Primožič, Matic Žumer

- članice (1): Urška Žigart (vožnja na čas)

- mlajši člani (5): Jakob Omrzel, Erazem Valjavec, Anže Ravbar, Jaka Marolt (vožnja na čas), Nejc Komac (vožnja na čas)

- mladinci (3): Vanja Kuntarič Žibert (vožnja na čas), Bastian Petrič (vožnja na čas), Gal Stare

- mladinke (1): Eva Terpin

