Urška Žigart računa, da se bo v Afriki pokazala njena vzdržljivost

Urška Žigart bo na bližajočem se svetovnem prvenstvu v Kigaliju v Ruandi edina slovenska predstavnica v članski konkurenci. Na afriški celini, ki bo prvič gostila kolesarski dogodek najvišjega ranga, jo čakata dve preizkušnji. Že prvi dan v nedeljo, 21. septembra, bo nastopila v kronometru (31,2 kilometra, 460 višinskih metrov), v soboto, 27. septembra, pa še na cestni dirki, ki bo s 164,6 kilometra in kar 3.350 višinskimi metri ena najzahtevnejših doslej. Selektorica Mia Radotić je prepričana, da z nekaj športne sreče 28-letna Bistričanka lahko spiše zgodovino.

Trasa cestne dirke za članice se izogne daljšemu vzponu na Mont Kigali, ki čaka kolesarje na cestni dirki – tam bo Tadej Pogačar poskušal podaljšati vladavino v mavrični majici –, jih pa čaka deset mestnih krogov.

"Naša trasa je bolj razgibana, s krajšimi vzponi, a na koncu nas še vedno čaka skoraj 3.400 višinskih metrov, kar pomeni, da bo dirka zelo zahtevna. Upam in računam na to, da se bo pokazala moja vzdržljivost na tako zahtevnih progah," je v pogovoru za Sportal izrazila željo Urška Žigart, ki bo v kategoriji članic edina Slovenka na štartu.

Na lanskem SP v Zürichu je kronometer končala na 17. mestu, na cestni dirki, ki jo je večino časa preživela v ubežni skupini, pa je osvojila 24. mesto. Foto: Guliverimage

Urška Žigart bo v soboto, dan pred začetkom svetovnega prvenstva v Ruandi, gostja Sobotnega intervjuja na Sportalu.

Brez Eugenije Bujak in Špele Kern

Kandidatki za nastop sta bili tudi izkušena Eugenija Bujak, ki se ji po padcu na ženskem Touru ni uspelo dovolj dobro pripraviti, niti ji ne ustreza profil proge, in Špela Kern, ki so je med pripravami prav tako ovirale posledice padca.

Kot je v pogovoru za Sportal pojasnila vršilka dolžnosti selektorice Mia Radotić, ki je proti Ruandi odpotovala že v sredo, se bo Poljakinja s slovenskim potnim listom namesto tega temeljito pripravila na evropsko prvenstvo v Drome-Ardeche na jugovzhodu Francije, ki je na sporedu takoj za svetovnim prvenstvom. Tam bo nastopila v obeh disciplinah.

Belgijka Lotte Kopecky je poškodovana in ne bo branila naslova svetovne prvakinje. Foto: Guliverimage

Poskušala bo uloviti pravi beg

Urška Žigart obljublja, da se bo poskušala znajti, čeprav se zaveda, da bo najverjetneje težko uloviti pravi beg in slediti pravim kolesom. "Nizozemke imajo šest, sedem odličnih kolesark, enako velja za Francozinje – in katerikoli napad se zgodi, bi mu morala slediti, kar pa seveda ni mogoče. Upam na nekaj sreče, potem pa bomo videli," pravi 28-letna kolesarka iz Slovenske Bistrice, ki bi si želela, da v izstopajočem zelenem dresu slovenske reprezentance ne bi bila edina. Iz več razlogov.

"Lepo je, ko imaš v skupini še rojakinjo, že samo to, da jo vidiš, mogoče ti poda bidon, da se ti ni treba prerivati na okrepčevalni postaji … Zdaj tega ni. Ampak tako je. Razumem tudi, zakaj ju ni, trasa letos ustreza 'klančarkam', poleg tega je pot do Ruande dolga, treba je bilo urediti cepljenje in tudi za zvezo je to velik finančni zalogaj. Vse to pride zraven, ko je prvenstvo tako daleč," pravi Žigart.

Žigart je v letošnji sezoni nanizala serijo izjemnih rezultatov, tudi skupno drugo mesto na Dirki po Romandiji. Foto: AG Insurance - Soudal

Brez svojega spremljevalnega vozila

Prav tako ne bo imela na voljo svojega spremljevalnega vozila, ampak jo bo selektorica, ki je februarja letos nasledila Gorazda Penka, spremljala iz vozila, kjer bo združenih več reprezentanc, saj glede na število reprezentanc na prvenstvu drugače niti ni mogoče. "To pomeni, da je v primeru okvare ali defekta dirke bolj ali manj konec," o najslabšem scenariju razmišlja trenutno najboljša slovenska kolesarka, a selektorica v šali dodaja, da na prvenstvo nikakor ne odhajajo po defekt.

Priprave na treningu in v višinskem šotoru

Urška Žigart se je na prvenstvo pripravljala s treningi v Monacu, na višjo nadmorsko višino (Kigali leži na nadmorski višini 1.567 metrov) pa v višinskem šotoru, ki ga imata z življenjskim sopotnikom Pogačarjem doma.

"Naredila sem nekaj več krajših VO2max intervalov. Tudi sicer imam okoli Nice zelo malo ravnine, tako da vse intervale delam na od tri- do štiriodstotnih vzponih. Težko pa se je povsem specifično pripraviti na dirko, ker nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo. Morda se znajdeš v begu in potrebuješ 20, 30 minut na vso moč," o različnih scenarijih razmišlja najboljša slovenska kolesarka.

Pravi še, da vedno dela na svojih pomanjkljivostih, a da je nekaj tudi v genetiki. "Včasih je morda bolje izpiliti tisto, v čemer si res dober," poudarja Žigart.

Vršilka dolžnosti selektorice slovenskih ženskih reprezentanc Mia Radotić verjame, da z nekaj športne sreče z Urško Žigart lahko spišeta zgodovino. Foto: Daniel Novaković/STA

Selektorica: Z nekaj športne sreče lahko spišemo zgodovino

Vršilka dolžnosti selektorice ženskih reprezentanc je prepričana, da je edina članska potnica za Ruando za izredno zahtevno traso pripravljena odlično in da ji ta, kljub temu da nima dolgih klancev, ustreza.

"Urška je bila odlična že lani (na SP je po pobegu osvojila 24. mesto), letos pa je naredila korak naprej tudi rezultatsko. Dobro je pripravljena, motivirana in osredotočena na prvenstvo. Z nekaj športne sreče lahko spišemo zgodovino. Ustreza ji tudi kronometer, ki bo še en pokazatelj forme. Urška ima hitrost in zna dozirati tempo, kar je v vožnji na čas pomembno. Vem, da se je zelo pripravljala in da v primeru, da ne bi bila pripravljena, na kronometru sploh ne bi nastopila. Videli bomo, ko pridemo na lokacijo, opravimo ogled, potem se bova dogovorili, kako in kaj."

Eva Terpin, ki se je s SP v gorskem kolesarstvu vrnila s 15. mestom, bo na SP v cestnem kolesarstvu nastopila v kategoriji mladink. Foto: Reuters

Med mladinkami v ogenj Eva Terpin

Tudi v mladinski kategoriji bo Slovenija imela samo eno predstavnico Evo Terpin, ki bo nastopila samo na cestni dirki. Sedemnajstletna Slovenka, ki letos prvo leto nastopa v kategoriji starejših mladink, je na nedavnem svetovnem prvenstvu v gorskem kolesarstvu v disciplini olimpijski kros v kategoriji mladink osvojila 15. mesto, selektorica pa ocenjuje, da se dobro znajde tudi na cestnih dirkah.

Na EP tudi mladinska svetovna prvakinja Šerkezi

Terpin bo nastopila tudi na evropskem prvenstvu (od 1. do 5. oktobra), kjer se ji bodo pridružile "sveže pečena" mladinska svetovna prvakinja v olimpijskem krosu Maruša Tereza Šerkezi, Meta Tancik in Hana Jeromel. V kronometru naj bi nastopili Šerkezi in Tancik. V članski vrsti bosta Slovenijo zastopali Žigart in Bujak.

Preberite še: