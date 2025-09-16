Pred kolesarji je nov tekmovalni vrhunec, svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu, ki bo med 21. in 28. septembrom potekalo v Kigaliju, glavnem mestu afriške Ruande. Cilji slovenske reprezentance so jasni, ubranitev lanskega naslova na moški cestni dirki, kjer bo v glavni vlogi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar (v slovenski deveterici bo tudi Primož Roglič), a se selektor Uroš Murn zaveda, da bo naloga precej težja kot lani.

"Za nas skrivalnic na svetovnem prvenstvu ne bo, vemo, da bodo vsi dirkali proti nam," je na novinarski konferenci v novih prostorih Kolesarske zveze Slovenije dan pred odhodom v Afriko povedal selektor članske vrste Uroš Murn.

Selektor slovenske reprezentance v cestnem kolesarstvu Uroš Murn:

"Že od štarta pričakujem nekatere posamične pobege, potem pa poskus med tistimi v močnejši skupini, da se odlepijo nekje na dveh tretjinah poti," se je ozrl na traso v skupni dolžini 267,5 kilometra in kot glavne tekmece omenil Francoze, Špance in Belgijce, kjer bo glavni adut dvakratni olimpijski prvak Remco Evenepoel. Prav Belgijec bo tisti, ki ga bo Pogačar poskušal izzvati tudi v kronometru (40,6 kilometra, 680 višinskih metrov), ki mu bo zaradi specifik pisan na kožo.

Pogačar si želi podaljšati vladavino v mavričnem dresu svetovnega prvaka. Foto: Reuters Murn ocenjuje, da bomo v vožnji na čas spremljali obračun prav med Pogačarjem in Evenepoelom. "Ko je (Tadej, op. p.) videl traso kronometra, je takoj vedel, da ima možnosti za zmago," je razkril selektor Murn, ki obžaluje odločitev Rogliča, da kronometer izpusti, saj bi bil glede na traso lahko zelo konkurenčen.

Murn o Rogliču:

Veseli ga trenutna forma Mateja Mohoriča (lani na SP zaradi poškodbe ni nastopil), ki je s petim mestom na dirki svetovne serije v Quebecu pokazal, da je v najboljši formi zadnjega obdobja. Gal Glivar in Domen Novak v Ruando prihajata s kilometri, prevoženimi na letošnji Vuelti, Primož Roglič, ki bo kronometer izpustil, saj se na to disciplino ni imel časa pripraviti, pa bo v Afriko pripotoval neposredno z višinskih priprav v španski Sierra Nevadi.

Slovenska reprezentanca za cestno dirko svetovnega prvenstva v Ruandi:



Tadej Pogačar (cestna dirka in kronometer), Primož Roglič, Domen Novak, Luka Mezgec, Matej Mohorič, Gal Glivar, Matevž Govekar, Jaka Primožič in Matic Žumer.

V ženski konkurenci bo slovenske barve zastopala le ena tekmovalka, in sicer Urška Žigart (nastopila bo na cestni dirki in v kronometru), ki v letošnji sezoni niza najboljše rezultate v karieri. Trend navdušuje tudi vršilko dolžnosti selektorice ženske ekipe Mio Radotić. "Urška je letos naredila korak naprej. Je tudi zelo motivirana in dobro pripravljena, z malo športne sreče bi lahko posegla visoko," je prepričana Hrvatica, ki vodi vse kategorije slovenskih kolesark. Od mladink na prvenstvo potuje Eva Trpin, ki je na nedavnem svetovnem prvenstvu v gorskem kolesarstvu v Crans Montani v Švici osvojila 15. mesto.

Gorski kolesarki Maruša Tereza Šerkezi in Nežka Libnik sta se iz Švice vrnili kot mladinski svetovni prvakinji. Foto: Filip Barbalić

S prvenstva v Švici sta se kot mladinski svetovni prvakinji vrnili Nežka Libnik (disciplina enduro) in Maruša Tereza Šerkezi (disciplina olimpijski kros), ki smo jo skupaj z očetom in trenerjem Matjažem Šerkezijem povabili pred Sportalov mikrofon.

Intervju z Marušo Terezo in Matjažem Šerkezijem si boste na Sportalu lahko prebrali v četrtek, v soboto, 20. septembra, pa bo gostja osrednjega Sobotnega intervjuja na Sportalu Urška Žigart.

Visoke cilje imajo tudi v kategoriji do 23 let, ki jo kot selektor vodi Martin Hvastija. "Trasa je specifična, zato je razplet nepredvidljiv. Imamo kakovostno ekipo za vse scenarije," je ocenil Hvastija, ki bo v Kigali odpeljal Jakoba Omrzela, letošnjega zmagovalca Gira Next Gen in 5. na dirki Po Sloveniji, Erazma Valjavca, Anžeta Ravbarja, Jako Marolta in Nejca Komca. Marolt in Komac bosta nastopila tudi v vožnji na čas.

Martin Hvastija, selektor reprezentance do 23 let;

Pogovor z Martinom Hvastijo o prihodnosti kolesarske kategorije U23 bomo na Sportalu objavili v petek.

V kategoriji mladincev je selektor Nace Korošec v ekipo za Kigali povabil Vanjo Kuntariča Žiberta, Bastiana Petriča, ki je na prvenstvu nastopil že lani, in Gala Stareta.

"Selekcija zgolj treh kolesarjev je bila izjemno zahtevna glede na prikazano formo," je priznal selektor. "Skozi celotno sezono je glavnino reprezentance sestavljala skupina kolesarjev, ki so letos prvič nastopali v kategoriji mladincev, kar je zagotovo dober obet za prihodnjo sezono. Še pred tem jih čaka zaključek letošnjega tekmovalnega leta, kjer imamo v trojici kolesarje za praktično vse možne razplete. Verjetno nimamo favorita številka ena ali tri, ampak vseeno vemo, kje so naše priložnosti, temu primerno se bomo tudi pripravili in dirkali," je napovedal Korošec.

Nace Korošec, selektor slovenske mladinske reprezentance v cestnem kolesarstvu Foto: Daniel Novaković/STA

Preberite še: