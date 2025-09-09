Kolesarska zveza Slovenije je danes v sporočilu za javnost objavila sestavo reprezentanc za nastop na svetovnem prvenstvu v Kigaliju v Ruandi, ki bo na sporedu med 21. in 28. septembrom. Tadej Pogačar bo nastopil tako v vožnji na čas kot na cestni dirki, v ekipi bo tudi drugi slovenski as Primož Roglič. Skupaj bo slovensko reprezentanco v Ruandi zastopalo 19 kolesarjev in kolesark.

Na članski dirki bo štartala deveterica, saj bo Tadej Pogačar branil naslov svetovnega prvaka iz Züricha. Ob Pogačarju in Primožu Rogliču bodo to še Matej Mohorič, ki je izpustil lansko SP zaradi poškodbe, Domen Novak, Luka Mezgec, Gal Glivar, Matevž Govekar, Jaka Primožič in Matic Žumer.

Na seznamu ni Jana Tratnika, ki se po poškodbi kolena še vrača v tekmovalni pogon in ni pripravljen na daljše in zahtevne preizkušnje.

Kot omenjeno bo v vožnji na čas (40,6 km) visoko uvrstitev na zahtevni trasi lovil le Pogačar, ki bo prvi favorit za kasnejšo cestno dirko na zelo razgibani in 267,5 km dolgi trasi. Roglič si je po Touru vzel daljši premor in se pripravlja specifično za cestno dirko, vožnjo na čas pa bo izpustil, so še sporočili iz KZS.

Med članicami le Urška Žigart

Urška Žigart bo edina slovenska predstavnica na članski dirki, nastopila pa bo tako v vožnji na čas kot na cestni preizkušnji. Foto: Guliverimage Članice bo zastopala le Urška Žigart, ki bo nastopila tako v vožnji na čas kot na cestni dirki.

"Kandidatki za nastop sta bili tudi Eugenia Bujak in Špela Kern, a pred svetovnim prvenstvom nista v idealni formi. Bujak se po padcu na ženski dirki po Franciji ni uspelo zadovoljivo pripraviti, njenim karakteristikam pa ne ustreza niti konfiguracija proge. Tudi priprave Špele Kern je oviral hujši padec," so dodali z zveze.

Med mlajšimi članicami Slovenija letos ne bo imela predstavnic, mlajše člane pa bo zastopala peterica na čelu z Jakobom Omrzelom. Ob njem bodo nastopili še Erazem Valjavec, Anže Ravbar, Jaka Marolt in Nejc Komac. V vožnji na čas bosta nastopila Marolt in Komac.

Z dirkami za pokal narodov si je Slovenija v mladinski konkurenci priborila kvoto treh tekmovalcev. V ekipi so Bastian Petrič, udeleženec svetovnega prvenstva že lansko leto, ter Vanja Kuntarič Žibert in Gal Stare, ki dirkata med mladinci prvo leto. Kuntarič Žibert in Petrič bosta nastopila tudi v vožnji na čas.

Odlično generacijo mladink bo zastopala Eva Terpin, ki jo pred prvenstvom čaka v Švici svetovno prvenstvo v gorskokolesarskem krosu. Tam bo medaljo v petek lovila Maruša Tereza Šerkezi, ki bo pot v Ruando izpustila in se osredotočila na evropsko prvenstvo. Meta Tancik je bila po poškodbi ob padcu na cestni dirki Druivenkoers-Overijse prisiljena izpustiti že svetovno prvenstvo v gorskem kolesarstvu.

"Izredno zahtevna logistika in visoki stroški"

"Ekipe so bile sestavljene s pogledom na trenutno formo, zdravstveno stanje in motiviranost ter glede na karakteristike zahtevne trase. Odpravo na svetovno prvenstvo zaznamujejo izredno zahtevna logistika in visoki stroški," so zapisali v izjavi za javnost.

Vožnja na čas bo na sporedu 21. septembra, program cestnih dirk pa se začne 26. septembra z dirkama mladincev in mlajših članov. Dan kasneje bodo tekmovale mladinke in članice, prvenstvo pa se bo končalo z moško cestno dirko 28. septembra.