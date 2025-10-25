Žan Kranjec bo v nedeljo na ledeniku Rettenbach nad Söldnom vstopil v svojo 14. sezono v svetovnem pokalu v alpskem smučanju. Pred prvo tekmo je vedno nekaj več živčnosti, je za STA dejal najboljši slovenski veleslalomist pred ledeniško premiero.

Ljubljančan, ki bo 15. novembra dopolnil 33 let, je eden najbolj stalnih smučarjev, že deveto sezono po vrsti bo sezono odprl kot član elitne veleslalomske sedmerice. Ta položaj mu zagotavlja najboljše startno izhodišče v prvi vožnji tekme.

V Sőldnu dobro tekmuje, zahteven teren mu leži, kar je doslej dokazal s tremi uvrstitvami na zmagovalni oder. Leta 2022 je bil drugi, pred tem dvakrat tretji (2019, 2021), lansko söldensko uverturo je končal na šestem mestu.

"Ta tekma je med mojimi ljubšimi. Gre za eno mojih bolj uspešnih prizorišč," je dejal Kranjec.

"Pred prvo tekmo je bilo vedno mogoče nekaj več živčnosti. Po dolgem času si znova na tekmovalnem startu, pred tekmo imaš sicer treninge, ampak vseeno se malo sprašuješ, ali si lahko med najboljšimi ali ne," je tekmovalno vročico opisal olimpijski podprvak.

"Tukaj mi je všeč tudi teren, je veliko ravnine, veliko strmine, tekma mi je všeč in se je veselim," je dejal.

Kranjec se je na uvodno dejanje sezone pripravljal na drugi strani meje, na smučišču Val Senales v italijanskem delu Tirolske, kjer je podobna podlaga, in je lahko preizkušal, kako se obnese v pogojih, kakršni bodo na tekmi.

Lani je bil v Söldnu šesti. Foto: Guliverimage

Cilji so jasni

Kranjec ne skriva ciljev: "Super zadovoljen bom s stopničkami, zdaj pa ne morem reči, kako je, če bi bil peti, šesti, sedmi, osmi. Odvisno tudi od tega, kako bom prišel do rezultata, ali sem imel še prostor za kaj več ali ne. Želim si stopničke, a tam so le tri mesta in videli bomo, komu bodo pripadla," je dejal slovenski as.

Strinja se z ugotovitvijo, da je na vsakem veleslalomu zmožen priti na zmagovalni oder. "Prišla bo tudi tekma, kjer stopničk ne bo, ampak na večini prizorišč, če res pokažem vse, sem tega sposoben," je dejal.

A po njegovem prizorišče kot tako ni najbolj odločilen dejavnik. "Največ je odvisno od moje dnevne forme, kako sem pripravljen. Bolj kot to, ali mi ustreza teren."

Prvi moški veleslalom sezone se bo začel v nedeljo ob 10. uri, finale bo ob 13.00. Na startu bo tudi 19-letni Miha Oserban, ki bo na svoji prvi ledeniški tekmi nabiral izkušnje. Nastopil bo namreč na repu startnega seznama.