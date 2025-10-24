Francoski as belih strmin Alexis Pinturault je pred začetkom svetovnega pokala v alpskem smučanju prepričan o še vedno pomanjkljivi varnosti na tekmovalnih progah kljub sprejetim izboljšavam krovne zveze pred olimpijsko sezono. "Zadnjih 20 let do zdaj ni bilo resničnih izboljšav," opozarja Francoz.

Alexis Pinturault se bo po hudem padcu v Kitzbühelu v nedeljo na veleslalomu na ledeniku Rettenbach znova vrnil na veliko tekmovalno sceno. Na vprašanje APA, kaj bi se moralo zgoditi, da bi pri Fisu uveljavili pomembne spremembe, je nosilec treh olimpijskih kolajn odločno odgovoril: "Cunami v svetu mednarodne smučarske zveze Fis."

Skupni zmagovalec svetovnega pokala v sezoni 2020/21 je januarja na superveleslalomu utrpel zlom v desnem kolenu in staknil še poškodbo meniskusa, vendar je lahko poletne treninge opravil normalno.

V svoji zadnji sezoni vrnitve bo tekmoval le v veleslalomu, v disciplini, v kateri ima tudi največje uspehe. To bi lahko bila njegova zadnja zima v tekmovalnem načinu; v vsakem primeru se bo upokojil najkasneje po sezoni 2026/27. "To je stoodstotno gotovo," je dejal Pinturault, ki je v svetovnem pokalu zbral 77 uvrstitev na stopničke, od tega ima 34 zmag, 18 v veleslalomu.

Ne bo več vlagal v druge discipline

"Mislim, da ne bom več tekmoval v nobeni drugi disciplini," je poudaril 34-letnik. "Čakata me morda le še dve tekmovalni sezoni. Zato se mi ne zdi smiselno, da bi toliko časa vlagal v toliko različnih disciplin, ker bom verjetno prej nehal, preden bom lahko požel sadove."

Kar zadeva veleslalom, se bo Pinturault "potrudil po svojih najboljših močeh, da bo spet konkurenčen". Vrnitev po dveh hudih poškodbah je zelo težka, zaradi česar je, kot pravi, precej zagrenjen. Ost kritike je usmeril v izvršilno telo mednarodne zveze Fis.

Uvedba novih ukrepov

Svet Fisa je šele nedavno sprejel nove ukrepe, namenjene predvsem izboljšanju varnosti smučarjev v hitrih disciplinah. Ukrepi vključujejo podroben pregled vseh homologiranih prog, tudi tistih za trening, in zahtevo po uporabi zračnih blazin ne le na tekmovanju, ampak tudi med treningom smuka.

Poleg tega bo posebna delovna skupina pod vodstvom glavnih direktorjev dirk v svetovnem pokalu za moške Markusa Waldnerja in ženske Petra Gerdola skušala poiskati še druge rešitve.