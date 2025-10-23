Priložnost za Vingegaarda? "Vsekakor je veliko gora, kar je dobro."

"Trasa je videti lepa, vsekakor je veliko gora in Jonasu bi to lahko ustrezalo," je danes razkrito traso 113. Dirke po Franciji komentiral vodja tekmovalnega programa pri moštvu Visma | Lease a Bike Grischa Niermann. Pri čebelah upajo, da bi utegnila zahtevna trasa z veliko vzponi malce bolj ustrezati prvemu adutu nizozemskega moštva, Dancu Jonasu Vingegaardu, kot pa štirikratnemu zmagovalcu Toura Tadeju Pogačarju (UAE Team Emirates – XRG).

113. Dirka po Franciji se bo začela 4. julija v Barceloni in končala 26. julija na Elizejskih poljanah v Parizu. Prireditelji so danes razkrili zahtevno traso, ki vsebuje več kot 56 tisoč višinskih metrov. Pri Vismi so se je razveselili. "Na splošno je trasa videti lepa. Seveda jo bomo morali še podrobneje analizirati in se poglobiti v vsako etapo, a vsekakor je veliko gora, kar je dobro," je v sporočili za javnost zapisal Grischa Niermann.

Priložnost za Jonasa Vingegaarda?

Prvi adut Visme bo julija prihodnje leto na dirki vseh dirk prekaljeni Danec Jonas Vingegaard, zmagovalec Toura v letih 2022 in 2023. V zadnjih štirih izdajah francoske pentlje se je Vingegaard za prestižno rumeno majico spopadel s Tadejem Pogačarjem in moral Slovencu trikrat priznati premoč, v letih 2021, 2024 in letos. Pogačar je prvo skupno zmago na Touru slavil leta 2020, a tedaj zanjo premagal Primoža Rogliča.

Bo imel Vingegaard kaj večje možnosti v boju s Pogačarjem? Foto: Guliverimage

Na naslednjem Touru se bo bitka za skupni seštevek začela že prvi dan, na ekipnem kronometru v Barceloni. Ekipna vožnja na čas se na Tour vrača po sedmih letih, Visma pa že na njej vidi priložnost za osvojitev rumene majice. "Dirko začenjamo z ekipnim kronometrom in nanj se mi vedno dobri pripravimo. Zato je to dobra priložnost za zmago v etapi, prevzem skupnega vodstva, ki ga nato, upajmo, lahko zadržimo za nekaj časa. Mislim tudi, da so vmesne etape prvega tedna precej zanimive," je ocenil Niermann. Prvi resni klanci na Touru leta 2026 bodo na sporedu v šesti etapi, ko tekmovalce čakajo vzponi na Aspin, sloviti Tourmalet in še zaključni na Gavarnie-Gedere.

Glavnina vzponov v zadnjem tednu

V šesti etapi bodo torej že mogoče prve večje časovne razlike med favoriti, a glavne gorske izzive so prireditelji umestili v drugo polovico dirke. Pravi Tour se bo začel s 14. etapo. "Gore so razporejene po trasi, vendar je glavnina težkih vzponov v zadnjem tednu dirke. Zdi se, da bo 20. etapa kraljevska z več dolgimi vzponi, upamo, da bo boj za rumeno majico takrat še živ," ocenjuje Niermann.

Foto: Guliverimage

Če Pogačar do takrat ne bo več minut pred Vingegaardom, bo prav predzadnja etapa z drugim zaporednim ciljnim vzponom na Alpe d'Huez Slovenčevim tekmecem ponudila resno priložnost za napad. "Croix de Fer in Galibier sta čudovita, a zelo težka klanca. Alpe d'Huez je resda tudi zelo ikoničen vzpon, toda 19. etapa bo bolj eksplozivna z velikim obračunom, saj prej ne bo večjih vzponov. Dirka po Franciji je vedno težka dirka in naslednje leto bo enako. Jonasu bi to lahko ustrezalo, a spet moramo pogledati podrobneje v etape," še meni Nemec Niermann.

A z dvajseto etapo vendarle še ne bo konec dirke, v zadnji 21. bodo šli kolesarji v Parizu spet čez Montmartre, kjer lahko še pride do sprememb, če bodo razlike med favoriti le dovolj majhne.

Preberite še: