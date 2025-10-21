Medtem ko je Dirka po Franciji najljubša dirka številnih ljubiteljev kolesarstva, pa med najboljšimi kolesarji ni vedno tako priljubljena predvsem zaradi pritiska, ki ga prinaša največja in najbolj gledana etapna dirka na svetu. Tadej Pogačar je ob nedavnem obisku Slovenije priznal, da je Tour za ekipe nujno zlo, zdaj pa je tudi Jonas Vingegaard v intervjuju za francoski časnik L’Équipe poudaril, da ekipe, ki imajo kandidata za zmago, zahtevajo njegov nastop, "tudi če si tega sam morda ne bi želel". Pred pastmi Toura je opozoril tudi mladi francoski up Paula Seixasa, ki ima velike ambicije.

Jonas Vingegaard, ki se je prejšnji konec tedna v Andori udeležil ekshibicijske dirke Andorra Cycling Masters, na kateri je zmagal Primož Roglič, je po dogodku spregovoril za francoski časnik L’Équipe in potrdil, da bo tudi v prihodnji sezoni zagotovo nastopil na Dirki po Franciji.

"Nobene možnosti ni, da bi prihodnje leto izpustil Tour de France," je dejal Vingegaard, ki se je konec tedna v Andori pomeril na dirki, kjer je zmagal Primož Roglič. Dodal je, da se bo na francoske ceste vračal, dokler bo verjel, da lahko poseže po skupni zmagi. "Morda bo prišel dan, ko se za skupno zmago ne bom mogel več boriti, takrat bom razmislil o drugih ciljih."

Foto: Guliverimage

Odločitve o Giru še ni

Dirka po Franciji je največji kolesarski dogodek na svetu, zato je pritisk na glavna favorita in zmagovalca zadnjih šestih izdaj – Pogačarja in Vingegaarda – ogromen. Ekipe od svojih zvezdnikov pričakujejo, če ne kar zahtevajo, da se pojavijo na startu ne glede na okoliščine. "Mislim, da tako zame kot za Tadeja velja, da je Tour tako velik, da ekipe, ki imajo kandidata za zmago, hočejo, da nastopimo – tudi če si tega sami morda ne bi želeli," je priznal Danec, in hitro dodal, da to ne pomeni, da si sam na Touru ne želi nastopiti.

Danec bi rad startal tudi na Dirki o Italiji9, a odločitev o tem še ni bila sprejeta. "S sponzorji in ekipo še nismo dorekli načrta za prihodnjo sezono. Kot sem rekel, Tour je tako velik, da bo vsekakor del tega načrta. Ali bo zraven tudi Giro, bomo še videli," je dodal.

19-letni Francoz Paul Seixas je naslednji v nizu izjemnih mladih kolesarjev. Foto: Guliverimage

Vingegaard o mladih zvezdnikih: Včasih je pametneje počakati

Ob obisku Andore je Vingegaard za RMC komentiral tudi val vse mlajših kolesarjev, ki se že zdaj enakovredno kosajo z najboljšimi in bolj izkušenimi kolesarji. Poudaril je, da občuduje novo generacijo talentov, vendar opozoril, da ni pametno prehitevati razvoja.

Posebej se je odzval na primer Paula Seixasa, 19-letnega francoskega asa iz ekipe Decathlon–AG2R La Mondiale, ki je postal simbol francoskega hrepenenja po novem Bernardu Hinaultu – zadnjem domačem zmagovalcu Toura. Seixas je letos zmagal na Dirki prihodnosti (Tour de l’Avenir), bil skupno osmi na Dauphinu in Lombardiji ter osvojil bronasto medaljo na evropskem prvenstvu.

Francoz je ta teden potrdil, da bo prihodnjo sezono nastopil na enem od treh Grand Tourov, a odločitev, na katerem, še ni padla. "Seveda je moj sanjski cilj voziti Tour de France," je dejal v oddaji Super Moscato Show na RMC. "Mislim, da bomo prihodnje leto izbrali eno od treh tritedenskih dirk, to je že odločeno. A upoštevati moramo še druge dejavnike. Tour prinaša ogromen medijski pritisk," se zaveda Seixas, ki kljub mladosti ne skriva svojih ambicij.

Foto: Guliverimage

Samozavestni Seixas: Pogačarja hočem premagati, ko bo še vedno na vrhuncu

"Moj cilj je osvojiti Tour de France. Še imam čas, še moram napredovati, a bomo videli, kdaj bom pripravljen. Starostna razlika s Pogačarjem je velika – nisva iz iste generacije. Enkrat bo njegova forma začela padati, jaz pa bom še napredoval. A moj cilj ni, da ga premagam, ko bo v zatonu, ampak ko bo še vedno na vrhuncu," je izjavil samozavestni mladenič.

Vingegaard, ki dobro ve, kaj pomeni živeti pod pritiskom Toura, mu pri tem svetuje previdnost. "Če sem iskren, bi na njegovem mestu počakal. Kot Francoz, verjetno največji domači talent, bo pod ogromnim pritiskom, če bo nastopil na Touru. Morda bi bilo bolje, da počaka še nekaj let, dokler ne bo res pripravljen. Seixasa osebno ne poznam, a vem, da ima ogromen talent – prav zato bi bilo morda zanj bolje, da še nekoliko počaka," mu je svetoval dvakratni zmagovalec Toura.

Preberite še: