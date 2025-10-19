Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nedelja, 19. 10. 2025, 13.44

14 minut

Andorra Cycling Master

Primož Roglič zmagovalec ekshibicijske dirke v Andori #video

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Roglič Pogačar del Toro Vingegaard Andora | Primož Roglič je zmagovalec zvezdniškega kolesarskega dogodka v Andori. | Foto Instagram/Andorra Cycling Masters

Primož Roglič je zmagovalec zvezdniškega kolesarskega dogodka v Andori.

Foto: Instagram/Andorra Cycling Masters

Žepna kneževina Andora v Pirenejih je danes gostila poseben ekshibicijski dogodek Andorra Cycling Master, na katerem so nastopili zgolj štirje kolesarji in to težkokategorniki: Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Primož Roglič in Isaac del Toro.

Dopoldne so se kolesarji najprej pomerili v gorskem kronometru na vzponu proti Col de la Galina, kjer je bil s časom 25:39 najhitrejši Primož Roglič. Drugi čas je postavil Tadej Pogačar (25:59), tretji je bil Isaac del Toro, četrti pa Jonas Vingegaard (29:24).

Kmalu zatem je sledil še kriterij po ulicah glavnega mesta Andorre la Velle, kjer so kolesarji morali prevoziti 15 krogov v skupni dolžini 32 kilometrov. V napetem zaključku je po izenačenem sprintu Isaac del Toro na ciljni črti ugnal Rogliča, ki pa je kljub temu osvojil skupno zmago na dogodku. 

Zmagovalca Dirke po Franciji Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard se tokrat nista vmešala v boj za zmago.

Primož Roglič Andora | Foto:

Kolesarji so v Andoro prispeli le nekaj ur pred startom, dogodek pa ni bil klasična dirka in ne sodi pod okrilje Mednarodne kolesarske zveze UCI, ampak gre za ekshibicijski spektakel, namenjena snemanju dokumentarca za Netflix, s katerim želijo Andoro predstaviti kot državo športa in kolesarstva.

