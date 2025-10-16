Huawei Watch GT 6 na epski kolesarski preizkušnji Pogi Challenge s Tadejem Pogačarjem

Huawei je z veseljem sodeloval na dogodku Pogi Challenge s Tadejem Pogačarjem. Ta edinstven kolesarski dogodek z imenom S Klanca v klanc je združil 1189 udeležencev tekmovanja iz 36 držav, domače in tuje ljubitelje kolesarstva ter številne ponosne navijače našega šampiona. Na to ekskluzivno dirko so bili povabljeni tako amaterski kot profesionalni kolesarji, mnogi opremljeni z najsodobnejšo pametno uro serije Huawei Watch GT 6 . Vsi pa so preizkusili svoje meje na enem najzahtevnejših vzponov, vzponu na Krvavec.

Dogodek, ki se je začel v Pogačarjevem rojstnem kraju Klanec, simbolizira tako njegovo osebno pot kot bogato kolesarsko kulturo naše dežele. Kolesarji so se spopadli z naporno 23-kilometrsko progo z osupljivimi 1189 metri višinske razlike in povprečnim naklonom 7,6 odstotka, kar jo uvršča med najtežje vzpone v regiji. Izziv je bil razdeljen na dva dela. 9,1 km dolgo prijateljsko vožnjo po cestah, kjer je Pogačar preživel otroštvo in 13,9 km dolgo Pogačarjevo zasledovalno vožnjo, kjer so udeleženci startali prvi, prvak pa 10 minut za njimi. S Huawei Watch GT 6 Series na zapestju kolesarji niso tekmovali le proti profesionalcu, ampak tudi proti sebi.

Pametna ura serije Huawei Watch GT 6 ponuja profesionalne funkcije za kolesarjenje, zasnovane za optimizacijo zmogljivosti in varnosti. Z virtualno simulacijo moči, sledenjem nadmorske višine ter naprednim spremljanjem srčnega utripa in nasičenosti kisika v krvi kolesarjem omogoča, da so med vzponom vedno obveščeni in imajo nadzor. Njeno izboljšano satelitsko pozicioniranje Sunflower 2.0 pa z dvofrekvenčnim sprejemnikom in podporo vseh glavnih sistemov zagotavlja, da šteje vsak prevoženi meter.

Druga izjemna lastnost, ki je še posebej privlačna za kolesarje na dolge razdalje, je izjemno dolga življenjska doba baterije. Ta pametna ura po zaslugi večje in izboljšane baterije z enim polnjenjem zagotavlja do 21 dni delovanja. Dovolj, da večkrat premagate Pogačarjev izziv!

Huawei želi navdihniti športne navdušence, da dosežejo najboljše rezultate. Udeležencem dirke so se pridružili ugledni mednarodni športniki in kolesarski zanesenjaki, pa tudi lokalna ekipa Huaweia, v kateri so kolesarili dramski igralec in strastni kolesar Robert Korošec, vplivnež in predan športnik Franko Bajc ter direktor prodaje Huawei Slovenija Matjaž Kermelj. »Dogodek je bil poklon duhu izzivanja samega sebe, ki ga utelešata tako Huawei kot Tadej Pogačar,« je ob tem dejala Lana Jelić, vodja marketinga za Slovenijo in Hrvaško. »Veseli nas, da lahko kolesarjem vseh ravni ponudimo priložnost, da izkusijo elitno kolesarjenje s podporo naše najnaprednejše nosljive tehnologije.«

Pogi Challenge služi tudi kot platforma za poslanstvo blagovne znamke Huawei, da visoko zmogljive športe naredi dostopne vsem. Huawei je nedavno predstavil svojo živahno blagovno znamko Now Is Yours z zavezo, da bo spodbujal globlji dialog z novo generacijo globalnih potrošnikov. Blagovna znamka temelji na odprtosti in vključenosti, njen cilj pa je ustvariti kulturno in čustveno resonanco s tehnologijo, ki je inovativna in človeška.

