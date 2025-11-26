Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Sreda,
26. 11. 2025,
13.49

spolna zloraba zaporna kazen sodišče Maribor

Sreda, 26. 11. 2025, 13.49

Mariborsko sodišče: za spolne zlorabe mladoletnikov dobil 30 let zapora

Sa. B., STA

višje sodišče maribor | Sodišče je obdolženemu izreklo enotno kazen 30 let zapora ter mu podaljšalo pripor. | Foto STA

Sodišče je obdolženemu izreklo enotno kazen 30 let zapora ter mu podaljšalo pripor.

Foto: STA

Mariborsko okrožno sodišče je moškega, obtoženega za štiri kazniva dejanja spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, ter tri kazniva dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva, obsodilo na 30 let zapora, so danes sporočili z vrhovnega državnega tožilstva. Kot so ob tem dodali, sodba za zdaj še ni pravnomočna.

Na vrhovnem tožilstvu so pojasnili, da so mariborski tožilci 30-letno zaporno kazen dosegli za obdolženca, ki naj bi od januarja 2022 do oktobra 2023 spolno občeval in storil druga spolna dejanja s štirimi osebami istega in drugega spola, ki še niso bile stare 15 let. Ob tem naj bi v istem obdobju dvema osebama, mlajšima od 15 let, prikazoval filme s pornografsko vsebino ter zase izdelal in posedoval gradivo z eksplicitno seksualno vsebino, ki je vključevala mladoletno osebo.

Podaljšali so mu pripor

Sodišče je obdolženemu izreklo enotno kazen 30 let zapora ter mu podaljšalo pripor. Glede na težo kaznivega dejanja na vrhovnem tožilstvu pozdravljajo odločitev sodišča, ki je sledilo predlogu mariborskega tožilstva in izreklo najdaljšo mogočo zaporno kazen, so še sporočili.

Časnik Večer je konec oktobra 2023 poročal o kazenski ovadbi proti moškemu iz Poljčan, ki so ga policisti sumili več kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost. Po poročanju časnika so kriminalisti pri moškem opravili hišno preiskavo in naleteli na posnetke pomanjkljivo oblečenih otrok in tudi posnetke na spolne zlorabe. Glede na očitke iz ovadbe je moški mladoletnim osebam prikazoval pornografske vsebine, posnetke svojega početja pa tudi razpečeval.

Moški naj bi bil v preteklosti že pravnomočno obsojen za ista kazniva dejanja na škodo sedmih mladoletnih oseb. Po podatkih Večera je bil leta 2012 na mariborskem sodišču obsojen na devet let zapora.

spolna zloraba zaporna kazen sodišče Maribor
