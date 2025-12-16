Hotel Palace Portorož bo s poletno sezono prenehal sodelovati z družbo Kempinski Hotels. Gre za skupno odločitev lastnika hotela in vodstva družbe Kempinski Hotels, so sporočili iz hotela Palace Portorož.

Ime nove petzvezdične hotelske verige bo javnosti predstavljeno ob odprtju hotela z novo blagovno znamko. Že zdaj pa lahko potrdijo, da bo hotel s prenovljeno ponudbo dodatno okrepil turistično ponudbo Slovenije in utrdil njen položaj med vodilnimi evropskimi destinacijami, pri čemer bo sledil najnovejšim globalnim hotelskim in turističnim trendom.

Prehodno obdobje

V prehodnem obdobju bo hotel nadaljeval poslovanje po najvišjih standardih. Lastnik hotela bo še naprej skrbel za zaposlene in jim nudil polno podporo pri prehodu na novo blagovno znamko.

Vse nadaljnje informacije bodo javnosti sporočili pravočasno, so še dodali v hotelu Palace Portorož.

Nemci v portoroškem hotelu od leta 2008

Nemška veriga Kempinski hotel Palace Portorož upravlja od leta 2008, ko so ga po skoraj 20 letih propadanja obnovili in znova odprli. O razlogih za prekinitev sodelovanja v družbi Kempinski za televizijo POP TV niso odgovorili, prav tako ne v lastniku hotela MK Group. Ti so novico zaposlenim v hotelu sporočili v ponedeljek.

Vstop v hotelsko verigo Minor Hotels?

Po nekaterih informacijah POP TV naj bi hotel Palace zdaj leto dni obratoval samostojno, v sezono 2027 pa vstopil pod hotelsko verigo Minor Hotels. Ta deluje predvsem na azijskih in bližnjevzhodnih trgih, začenja pa tudi širitev v Evropo. Časnik Delo medtem na spletni strani poroča, da se MK Group dogovarja, da bi hotel prevzela tajska hotelska veriga razkošnih hotelov Anantara.

Veriga Kempinski je 20-letno pogodbo o upravljanju hotela Palace v Portorožu podpisala junija 2008 z njegovim takratnim lastnikom, družbo Istrabenz hoteli Portorož. Prve goste je sprejel štiri mesece pozneje. Skupina MK Group srbskega poslovneža Miodraga Kostića je lastnica hotela postala jeseni 2015, ko je prek v Švici registrirane družbe Agri Holding kupila družbo Istrabenz hoteli Portorož.

Sloves najboljšega hotela v Sloveniji

Kempinski Palace Portorož je zadnja leta slovel kot najboljši hotel v Sloveniji, edini s kategorizacijo pet zvezdic superior.