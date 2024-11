Veselo praznično dogajanje v hotelu Kempinski Palace Portorož

Najdaljša noč v letu bo v hotelu Kempinski Palace Portorož letos zasijala v čarobnem duhu maske z dvema prestižnima temama: dunajskaeleganca v Kristalni dvorani in beneška prefinjenost v restavraciji Sophia.Čarobni večer se bo začel ob 19. uri v hotelskem piano baru Palace Club s penino in prigrizki. Po uvodnem druženju se praznovanje nadaljujez izjemnima doživetjema:

Beneške maske v restavraciji Sophia , ki jo priporoča Michelin Guide. Ob spremljavi nežnih melodij dueta Martina Zerial & Andrea Girardo bodo hotelski chefi očarali z vrhunskimšesthodnim degustacijskim menijem na temo beneške maškarade. Gurmanskemojstrovine, kot so račji ravioli, zavitek iz grancevole in brancina terValrhona Dulcey mousse, bodo navdušile tudi najzahtevnejše okuse, da o vinski karti sploh en govorimo.

, ki jo priporoča Michelin Guide. Ob spremljavi nežnih melodij dueta Martina Zerial & Andrea Girardo bodo hotelski chefi očarali z vrhunskimšesthodnim degustacijskim menijem na temo beneške maškarade. Gurmanskemojstrovine, kot so račji ravioli, zavitek iz grancevole in brancina terValrhona Dulcey mousse, bodo navdušile tudi najzahtevnejše okuse, da o vinski karti sploh en govorimo. Kristalna dvorana z maskami na temo Avstro-Ogrskega Dunaja bo gostila bogato samopostrežno bife večerjo z izbranimi morskimi dobrotami, toplimi predjedmi in postreženo glavno jedjo; Angusov goveji fileali file morskega lista. Večer bo obogaten z živo glasbo Sare Bradaschio in dunajsko-obarvanim plesom.Po večerji se zabava in after party na temo maškarade nadaljujeta v hotelskem baru Palace Club vse dojutra. Preživite najdaljšo noč v letu v razkošju in eleganci hotela Kempinski Palace Portorož!

Foto: Hotel Palace Portorož d.o.o.

Praznovanje veselega decembra se začne v petek, 30. novembra 2024, z uradnim odprtjem tradicionalne božične tržnice v čudovitem zgodovinskem parku pred hotelom. Tržnico organizirata Kempinski Palace Portorož in Turistično združenje Portorož. Božični sejem bo odprt vsako soboto in nedeljo od 30. novembra naprej.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

V sodelovanju s Turističnim združenjem Portorož se 26. decembra 2024 od 16. do 20. ure v Kristalno dvorano hotela Kempinski Palace Portorož vrača vsakoletni spektakel – Festival penin. Obiskovalci bodo prejeli kristalni kozarec za penine, ki ga bodo lahko odnesli s seboj domov, ter uživali v degustaciji različnih penečih vin.

Več informacij o vstopnicah in načinu nakupa je na spletni strani Turističnega združenja Portorož.

Gostje bodo lahko poskusili peneča vina iz regije, na voljo pa bo tudi izbor francoskih šampanjcev. Poskrbljeno bo tudi za prigrizke: ekipa hotelskih kuharskih mojstrov bo pripravila lokalne istrske prigrizke. K prijetnemu vzdušju bo prispevala tudi živa glasba.

Gastronomski navdušenci lahko svoje peneče razvajanje še nekoliko razširijo: odločijo se lahko za paket "Gourmet Sparkling", v katerem degustaciji penečih vin na festivalu sledi degustacijska večerja s petimi hodi in penečo vinsko spremljavo v hotelski restavraciji Sophia, ki jo priporoča Michelin Guide.

Foto: Hotel Palace Portorož d.o.o.

Božič je čas družinskih srečanj. Da se izognete stresnemu delu in kuhanju za najdražje, so v portoroškem luksuznem hotelu pripravili posebno večerjo, s katero bo srečanje z družino in prijatelji na božični večer še bolj nepozabno in posebno. 25. decembra lahko gostje uživajo v okusnih prazničnih obrokih v restavraciji Sophia, ki jo priporoča Michelin Guide. Chefi iz restavracije Sophia so za to praznovanje pripravili poseben meni, poln prazničnih sezonskih okusov. Gostje lahko izbirajo med ribjim in mesnim menijem, ki ju krasijo značilni božični okusi s posebnim istrskim pridihom. Cena menija od 115 EUR.

Foto: Hotel Palace Portorož d.o.o.

Naročnik oglasnega sporočila je HOTEL PALACE PORTOROŽ D.O.O.