Ti znaki horoskopa vam bodo vedno stali ob strani

V družbi površinskih in bežnih odnosov je pravo bogastvo poznati nekoga, ki vam stoji ob strani ne glede na okoliščine. Po tem so znana predvsem tri nebesna znamenja – naj gre za prijateljstvo, družino ali ljubezen, vam ne bodo nikoli obrnili hrbta. Ostanejo tudi takrat, ko postane težko.

Bik

Biki so utelešenje predanosti. Ko vas spustijo v svoj ozki krog, bodo stali ob vas ne glede na vse. Ne pozabijo na vse dobro, kar ste storili zanje, in vas ne bodo zapustili zaradi drobnih razprtij. V časih, ko se vse ruši, ostanejo čvrsti in zanesljivi. Njihova prisotnost je kot sidro – so mirni, stabilni in vedno tu, ko jih potrebujete.

Škorpijon

Naklonjenost škorpijonov je globoka in intenzivna. Ko vam zaupajo, je njihovo predanost skoraj nemogoče omajati. Izdaje ne oprostijo, če pa ste dokazali, da ste vredni zaupanja, bodo stali ob vas tudi takrat, ko celo vi sami ne vidite razloga za to. Podpore ne izražajo le z besedami, ampak z dejanji in čvrstim zavezništvom.

Rak

Raki imajo prirojeno vez z ljudmi, ki jih imajo radi. Njihova skrb in empatija gresta z roko v roki s predanostjo. V težkih razmerah vas ne bodo nikoli zapustili, ampak bodo še bolj prisotni. Zanje so odnosi z bližnjimi sveti in izdaja nekoga, ki ga imajo radi, pri njih preprosto ne pride v poštev. S svojo prisotnostjo vas bodo greli, s podporo pa krepili.