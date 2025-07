Ta nebesna znamenja se ne morejo upreti razprodajam

Dvojčka

Dvojčki imajo radi akcijo, dinamiko in občutek, da se nekaj dogaja, sezonske razprodaje pa so zanje kot safari v urbani džungli. V trgovino vstopijo brez načrta, odidejo pa s tremi polnimi vrečami, v katerih je vsaj en kos, za katerega nimajo pojma, zakaj so ga kupili, a "je bil zelo ugoden". Vsak popust je zanje kot osebni dosežek in ko vam hočejo povedati, kaj vse so nakupili, si vzemite čas.

Lev

Levi se ne morejo upreti klicu luksuza, tudi če je na njem nalepka z znižanjem. Zakaj bi plačali polno ceno, če pa lahko zablestijo s popustom? Radi se pokažejo v svoji najboljši luči, znižanja pa so priložnost, da se razvajajo brez slabe vesti. Če se pojavi ekskluzivni popust za člane nekega kluba ali skrivno znižanje, bodo to vedeli prvi. Levi preprosto ne poznajo koncepta "samo ogledujem si".

Tehtnica

Tehtnice imajo izpiljen okus in odličen občutek za estetiko, nič pa v njih ne vzpostavi takšnega ravnovesja kot popoln modni kos po znižani ceni. Pripravljene so obiskati množico trgovin in primerjati ponudbo, da se prepričajo, da so sprejele najboljšo odločitev. Ko opravijo nakup, je to rezultat taktične in natančne operacije, v kateri je užitek zmagal nad racionalnostjo – toda s popustom.