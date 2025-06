Nebesna znamenja, ki so ves čas slabe volje

Za tri znake horoskopa velja, da imajo res nizek prag potrpljenja in da jih le redko kaj navduši, zaradi česar so pogosto zlovoljni. Pa ne nalašč, ampak svet preprosto doživljajo intenzivneje in resneje.

Škorpijon

Škorpijoni so znani po svojem globokem čustvenem spektru. Najpogosteje so slabe volje zaradi občutka izdaje, sumničavosti ali notranjega nemira, ki ga ne morejo pozabiti. Ko so slabe volje, to čutijo vsi okoli njih. Njihova energija postane intenzivna, pogled oster, njihove zlovoljnosti pa ni mogoče spregledati. Čeprav redko govorijo o tem, kaj jih je zmotilo, pa vedno jasno pokažejo, da nekaj ni v redu. Namesto da bi na vse skupaj pozabili, na dolgo analizirajo situacijo in iščejo način, da bi si povrnili nadzor.

Kozorog

Kozorogi imajo visoke standarde tako zase kot za druge. Ko kaj ne gre po načrtu, hitro postanejo nejevoljni, slabe volje pa ostanejo dlje, kot bi si želeli. Namesto da bi se prepustili trenutku, razmišljajo o obvezah, težavah in stvareh, ki "niso, kot bi morale biti". Zato pogosto delujejo odsotno in resno, kot da bi v glavi ves čas nekaj premlevali. Težko prekinejo svoj tok misli in ostanejo slabe volje, dokler težav ne rešijo v sebi. Drugi jih doživljajo kot hladne, a je njihova slaba volja praviloma posledica občutka odgovornosti.

Rak

Raki globoko čutijo vse, kar se dogaja okoli njih, a redko takoj in odkrito pokažejo, kaj jih muči. Njihova notranja občutljivost pogosto povzroči čustvene padce, ko se zaprejo v svoj svet in je skoraj nemogoče prodreti do njih, dokler se ne počutijo dovolj varno. Takoj ko začutijo najmanjši znak zavrnitve ali nerazumevanja, se zavlečejo v globoko nerazpoloženost. A namesto da bi se s konfliktom neposredno soočili, bodo raje čakali, da drugi ugotovijo, kaj jih muči, sami pa o tem ne bodo spregovorili.