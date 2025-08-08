V zanimivem in iskrenem pogovoru z Evo Centrih sta se Evi dotaknili mnogih tem, ki zaznamujejo njeno javno in zasebno življenje. Eva, ki jo mnogi poznajo kot vplivnico, ustvarjalko vsebin na profilu Evina lepotilnica in udeleženko oddaje Super par, je odprto spregovorila o svojih začetkih, vzponih in izzivih na poti digitalnega ustvarjanja.

Poudarki pogovora in kje na posnetku jih je mogoče najti:

Eva Centrih je svojo pot začela z YouTubom (ob 6.30), iskreno spregovori o tem, kako poteka delo vplivnice (ob 9.00), pa tudi o prvi lekciji o preračunljivosti v tem poslu (ob 13.40). Ukvarja se še z astrologijo (ob 23.00), prek katere je predvidela tudi babičino slovo (ob 26.45) in slabo izkušnjo s hotelom v ZDA (ob 30.00). Beseda je nanesla tudi na Evinega partnerja (ob 38.20) in na vpliv astrologije na odločitve v življenju (ob 42.00), odkrito deli izkušnjo s snemanjem oddaje Super par (ob 50.40) ter razkrije svoj pogled na negativne komentarje in delo na družbenih omrežjih (ob 56.00).

Njena zgodba na družbenih omrežjih se je začela povsem spontano – iz želje po deljenju vsakdanjih utrinkov, nasvetov in lepotnih rutin. Z leti se je prelevila v eno bolj prepoznavnih slovenskih vplivnic, a kljub uspehu ostaja zvesta sebi. V Spotkastu z Evo je poudarila, da avtentičnost in stik z realnostjo postajata vedno bolj pomembna, sploh v svetu, kjer je vizualna popolnost pogosto glavni kriterij.

"Instant" trendi ji niso blizu

Spregovorili sta tudi o lepotnih trendih, negi kože in vsebinah, ki jih najraje ustvarja. Zaupala je, kako izbira sodelovanja in zakaj se izogiba "instant" trendom, ki ji niso blizu. Eva priznava, da ji vizualno ustvarjanje in estetika pomenita veliko, a ključno vlogo igra tudi vsebina – z vsakim zapisom ali objavo želi dodati nekaj osebnega in uporabnega.

Evo Centrih poznamo kot vplivnico, ustvarjalko vsebin na profilu Evina lepotilnica in udeleženko oddaje Super par. Foto: Jan Lukanović

Nekatere vplivnice so preračunljive

Pravi, da se z drugimi slovenskimi vplivnicami dobro razume in da se večkrat tudi udeleži kakšnega dogodka, kjer se srečajo, da pa se je včasih tudi obremenjevala, ko je bila priča temu, da so morda nekatere preračunljive. "Včasih smo bile na dogodku in se slikale. Jaz sem to recimo delila na svojem profilu, medtem ko tega nisem bila vedno deležna od drugih. Kdaj je celo kakšna naknadno izbrisala fotografijo." Ob tem sta se obe strinjali, da so to morda teme in razlogi za slabo voljo še iz časov srednje šole, a v tem poslu je to pač tako, poudarja Eva Centrih.

Izpostavljenost prinaša tudi komentarje ...

Kot vplivnica seveda prejema veliko komentarjev – tako pozitivnih kot tudi negativnih. Eva jih danes sprejema z več distance kot nekoč, predvsem pa poudari, da se je skozi leta naučila postavljati meje in ločevati konstruktivno kritiko od nepotrebnega spletnega negativizma.

Z leti se je naučila postavljati meje in ločevati konstruktivno kritiko od nepotrebnega spletnega negativizma. Foto: Jan Lukanović

Bila je razočarana nad prikazanim v oddaji Super par

V pogovoru ni manjkalo niti tem o ljubezni in partnerstvu. Dotaknili sta se izkušenj iz oddaje Super par, kjer sta z življenjskim sopotnikom gledalcem pokazala pristnost, ranljivost in tudi iskrice vsakdanjega odnosa. Eva priznava, da je bila oddaja zanju posebna izkušnja, ki ju je še bolj povezala, hkrati pa pokazala, kako pomembna sta komunikacija in medsebojno zaupanje.

Bila je morda zgolj razočarana, kako sta bila predstavljena v oddaji in da so ustvarjalci določene stvari jemali iz konteksta ali pa celo zmontirali tako, da je izpadlo bolj dramatično, čeprav ni bilo tako. Po koncu šova se je takrat čutila dolžno, da javnosti pojasni, kaj se je dogajalo, a bi, kot priznava, danes ravnala drugače in se ne bi s tem toliko obremenjevala.

Danes bi se manj obremenjevala s tem, kako sta bila s partnerjem predstavljena v oddaji Super par. Foto: Jan Lukanović

Astrologija je orodje samospoznavanja

V ospredje sta postavili tudi astrologijo. Zvezde in planeti jo zanimajo že od otroštva, danes ji astrologija predstavlja orodje za boljše razumevanje sebe in sveta okoli nje. Njeno zanimanje je sčasoma preraslo v resnejši študij – danes znanje iz astrologije uporablja tako zase kot v pogovorih z drugimi. Poudarja, da ji astrologija pomaga bolje razumeti odnose, čustva in življenjske cikle. Ne gre za vedeževanje, temveč za orodje samospoznavanja, pravi Eva, ki svojo strast pogosto deli tudi s svojimi sledilci na družbenih omrežjih.

Za konec pa še nekaj o tem, kar jo vedno znova navdihuje – potovanja. Pravi, da ji potovanja širijo obzorja, zbistrijo misli in da najraje odpotuje tja, kjer so sonce, dobra hrana in pozitivna energija. Pa tudi o tem, kako potekajo sodelovanja s podjetji in kako težka ji je bila izkušnja s hotelom v Ameriki, ko je imela dogovorjeno sodelovanje, tam pa je naletela na ne preveč dobre razmere.

