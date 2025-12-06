Ti znaki horoskopa se ves čas pritožujejo

Zagotovo poznate koga, ki v vsaki še tako veseli situaciji najde neko težavo – medtem ko vsi občudujejo sončni zahod, se ta oseba pritožuje nad komarji. Astrologi so prepričani, da se nekateri ljudje že rodijo s talentom za pritoževanje.

Devica

Na vrhu lestvice tistih, ki se največ pritožujejo, so nedvomno device. Imajo analitičen um in neverjeten občutek za podrobnosti, to pa žal pomeni tudi, da opazijo vsako, še tako majhno nepopolnost. Njihovo pritoževanje ni zlonamerno, ampak izvira iz iskrene želje, da bi izboljšale svet okoli sebe. Imajo visoke standarde zase in za vse druge, zaradi česar so večno nezadovoljne.

Rak

Čustveni raki svojega nezadovoljstva ne izražajo jasno in glasno, ampak z vzdihovanjem, pasivno-agresivnimi komentarji in nostalgijo za "dobrimi starimi časi". Njihovo pritoževanje je pravzaprav klic na pomoč in iskanje čustvene potrditve. Potrebujejo varnost in tolažbo, če pa ju ne dobijo, njihov svet postane sivina, polna težav, kar občutijo tudi vsi, ki jih obkrožajo.

Kozorog

Kozorogi so mojstri pragmatičnega pesimizma. Njihovo pritoževanje ni čustveno, ampak temelji na dejstvih, logiki in visokih standardih. Pritožujejo se nad lenostjo, neučinkovitostjo, pomanjkanjem discipline in vsem drugim, kar jih ovira pri uresničevanju ciljev. Vedno pričakujejo vse najslabše in v njihovih očeh je svet poln ovir, med katerimi so največja običajno ljudje.

Bik

Biki si želijo udobja, stabilnosti in rutine, vsaka motnja v njihovem urejenem svetu pa je razlog za pritoževanje. Zahtevajo ugodje za vsako ceno in njihove pripombe so najpogosteje usmerjene v fizične in materialne stvari. Niso rojeni pesimisti, a so izrazito občutljivi na spremembe, njihovo pritoževanje pa je vedno poskus, da bi se vrnili v stanje miru in zadovoljstva.