Oven

Veliko se boste družili, a bolj vas bo privlačilo spogledovanje ter površno, zabavno in romantično zapeljevanje. Vezani boste dan preživeli v neobremenjenem pogovoru. Pravo dogajanje se bo začelo proti koncu dneva, ko boste začutili potrebo po ponovnem osvajanju svojega partnerja.

Bik

Pojavila se bo izjemna priložnost in združili boste lahko razum ter čustva. To vam bo zelo pomagalo pri uresničevanju vaših finančnih načrtov. Vse, kar boste danes začeli, bo imelo določeno prednost. Ne dopustite, da bi se starejši in bolj izkušeni z raznimi nasveti vpletali v vaše življenje. Dovolj ste sposobni, da mislite s svojo glavo.

Dvojčka

Če nekatere stvari v zvezi ne izpolnjujejo vajinih pričakovanj, jih boste vezani danes lahko uspešno spremenili. Potrpežljivi boste in razumevajoči, kot že dolgo ne. Samski pa imate danes dobre možnosti, da bi našli ljubezen tam, kjer je ne pričakujete. Vaše čustveno življenje bo kot vrtiljak.

Rak

Zdelo se vam bo, da se boste morali zadovoljiti z drugim najboljšim, toda to bo samo vaš občutek. Pravzaprav vam bodo zvezde sporočale, da še malo potrpite in počakajte na tisto pravo stvar. S tem, ko boste potrpežljivi in vztrajni, boste pokazali, da imate upanje in vero. Žal pa nič ne bo šlo na silo.

Lev

Razmislili boste in ugotovili, da vaše vedenje ne pelje nikamor in da pravzaprav nimate konkretnega razloga za slabo voljo. V večernih urah boste ponovno dobili tisti pravi občutek ljubezni. Čutili boste, da ste ljubljeni, kar vam bo vrnilo nasmeh na obraz. Samski danes ne pričakujte temeljnih sprememb.

Devica

Poskušajte nadzorovati prekomerno zapravljanje, odločite se za varčevanje. Skupinski podvigi na poslovnem področju vam bodo v prihodnje prinesli velike dobičke. Dan bo primeren tudi za razreševanje konfliktov in nesoglasij s partnerjem. Oba sta se pripravljena malce prilagoditi in ustreči drug drugemu.

Tehtnica

Prav nič vas ne bo ustavilo, da bi danes dokončali, kar ste si zadali že nekaj časa nazaj. Nekdo vam bo pri tem pomagal z nasveti in s spodbudo. Proti večeru boste zelo zadovoljni sami s seboj in okoli sebe boste imeli tiste prave prijatelje. Prav nihče vam ne bo zameril, da boste v središču pozornosti.

Škorpijon

Dobili boste pomembno sporočilo, ki bo vplivalo na vaše začrtane cilje. Sprejeli boste novo odločitev. Ko jo boste posredovali tudi ljudem okoli vas, jim vaša odločitev ne bo preveč všeč. A ne skrbite, mislite s svojo glavo, poslušajte intuicijo in ravnajte po svoje, saj se vam bo vse skupaj tudi obrestovalo.

Strelec

Nikar ne zamudite priložnosti, čeprav se vam zdi, da ji ne boste kos. Le če boste sprejeli izziv in dali vse od sebe, boste lahko napredovali in uresničili svoje ambicije. Začnite se zavedati, da ste veliko bolj močni, kot se vam zdi. Ste tudi zelo sposobni. To morate dokazati samo še sebi.

Kozorog

Danes boste samski spoznali simpatično osebo, s katero boste lahko ustvarili kakovosten odnos. Prvi stik ne bo videti obetaven, morda bo šlo celo nekaj narobe. Vezani boste združili moči s partnerjem in skušali pomagati nekomu tretjemu. Na praktični ravni bosta odličen tim, čustveno pa nista povsem usklajena.

Vodnar

Vaša agresivna narava bo danes še posebej močna, zato bodite previdni. Čeprav bo to dobro, saj boste odločni in boste zato lahko dokončali obveznosti, pa bo problem v tem, da boste imeli težnjo po tem, da bi hodili po prstih drugih ljudi v času procesa. Bodite skrbni do čustev drugih in jih ne razburjajte.

Ribi

Bodite previdni. Današnji dan vam ne bo pisan na kožo. Čutili boste, da se s partnerjem ne razumeta in da vajina komunikacija ni najboljša. Ne bodite svojeglavi in prisluhnite tudi njegovim besedam. Včasih ste preveč prepričani vase in v svoj prav. Razširite svoja obzorja, morda potrebujete le drugačen pogled.