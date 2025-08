Aleš Klinar, ustanovni član legendarne skupine Agropop, ni zgolj eden najbolj prepoznavnih glasbenih obrazov osemdesetih in devetdesetih let. Je človek, ki je vedno govoril in pel z jezikom ljudstva. Po letih ustvarjalnega premora se zdaj vrača z novo zasedbo Agropopa – z veliko ljubeznijo do preteklosti, a tudi z jasno vizijo za prihodnost.

Poudarki pogovora in kje na posnetku jih je mogoče najti:

Agropop se pripravlja na vrnitev, kako bo skupina sploh delovala v letu 2025 (ob 01.30) in ali je Agropop brez Šerbi sploh mogoč (ob 10.30)? Kaj rečeš, ko k tebi pristopi par, ti predstavil hčerko in reče "Ona je bila narejena na vašem špilu" (ob 16.00)? Spregovoril je o tem, kakšen je za štirimi stenami (ob 18.15), kako se znajde v vlogi očeta in tudi že dedka (ob 30.00), da se morajo glasbeniki danes veliko bolj ukvarjati s poslom (ob 34.00). Dotaknil se je tudi nastanka Rock Partyzanov, mešanja s politiko ter obremenjevanja mladih z letoma 1945 in 1991 (ob 37.30). Z Anjo Rupel sta srečna že več kot 30 let – se je ona kdaj sramovala Agropopa (ob 45.20)? Glasbenik se je dotaknil tudi sodelovanja s Šank Rockom in omenil, da imata skupini dosmrtno prepoved vstopa v enega od hotelov (ob 51.30), primerjal, kako mladi danes odraščajo in žurajo drugače (ob 54.40), ter pogovor sklenil s prihajajočim koncertom v Hali Tivoli in iskreno komentiral neprijetne zgodbice po Šerbini smrti (ob 1:01:00).

Nova zasedba, stara energija

"Agropop nikoli ni bil le bend. Bil je gibanje, način razmišljanja, humor, ki je znal dregniti v tisto, o čemer se ni govorilo na glas," pravi Klinar, ki danes z novo ekipo oživlja nekatere največje hite, kot so Samo milijon, Fse bi dala za en dober disco in Čefur.

Nova zasedba Agropopa ne želi biti kopija stare. "Ne igramo nostalgije, ampak dušo benda – to energijo, sproščenost in ironijo, ki je danes še kako aktualna. Mladi v bendu razumejo, zakaj je bil Agropop poseben – in to prenesejo naprej."

Po več kot dveh desetletjih se Agropop vrača na veliki oder – z velikim koncertom v Hali Tivoli, ki bo novembra. Foto: Jan Lukanović

In ravno to energijo bodo predstavili v živo na velikem koncertu v Hali Tivoli, ki bo novembra letos. Po več kot dveh desetletjih se Agropop vrača na veliki oder – z mešanico legendarnih hitov in sveže interpretacije, ki bo razveselila tako tiste, ki so z bendom odrasli, kot tudi novo generacijo poslušalcev. "To ne bo samo koncert. To bo praznik! Spomin in zabava v enem. Pa še nekaj presenečenj pripravljamo," napove Klinar s širokim nasmehom.

"Šerbi je bila srce benda"

Seveda v Spotkastu z Evo pogovor ni minil brez omembe Barbare Šerbec - Šerbi, karizmatične osebnosti, ki jo pozna vsak Slovenec. Klinar o njej govori s posebnim spoštovanjem: "Šerbi ni bila samo frontwoman. Bila je srce benda. Njen glas je imel neki poseben šarm. Bila je neponovljiva." In doda: "Ko igramo stare komade, je še vedno z nami. Včasih se mi zdi, da jo slišim v ozadju, kako nas gleda dol, nekje iz ene kuhinje in nas spodbuja."

Obdobje po Šerbini smrti je bilo težko. "Takrat so ljudje hitro sodili, ne da bi sploh vedeli, kako kompleksna je bila situacija," je povedal Klinar. Foto: Jan Lukanović

"To me je osebno zelo prizadelo"

Pogovor pa je nanesel tudi na občutljivo obdobje po njeni smrti, ko so se v medijih in na družbenih omrežjih pojavili komentarji, da niti on niti Polde Poljanšek, dolgoletni član Agropopa, nista dovolj pomagala, ko je bilo Šerbi najtežje.

"To me je osebno zelo prizadelo. Takrat so ljudje hitro sodili, ne da bi sploh vedeli, kako kompleksna je bila situacija," pravi Klinar z resnim tonom. "Vsak od nas ji je skušal pomagati po svojih močeh. Midva sva jo pogosto obiskovala in ji tudi finančno precej pomagala, a nisva tega nikoli obešala na velik zvon in iz tega delala promocije."

Očitki, da so jo zapustili, so bili zanj še posebej boleči. "Zgodilo se je, da sem se spraševal, ali bi lahko naredil več. Ampak življenje je redko črno-belo. Šerbi je ostala v naših srcih. Tudi če tega nismo kričali v javnost." Danes je njen spomin zanj nekaj svetega. "Ona ni bila le glas Agropopa. Bila je obraz iskrenosti, drugačnosti in poguma biti to, kar si."

Partnerica Anja Rupel ga podpira in navdihuje. Foto: Mediaspeed

Z Anjo sta si različna, a se ravno zato dopolnjujeta

Čeprav je bil Klinar vedno na očeh javnosti, zasebnega življenja nikoli ni razkazoval. Danes živi mirneje, a izpolnjeno – predvsem ob partnerici Anji Rupel, ki mu pomeni oporo in navdih:

"Z Anjo sva si različna, a se ravno zato dopolnjujeva. Zna me prizemljiti. Je pa res, da se nama je poznalo, da tudi Anja prihaja iz glasbenih vod in zelo dobro ve, kaj pomeni nastopati, kaj pomeni glasba. Predvsem to, da me je pustila po nastopih naslednji dan počivati in me ni gnala naokoli, ker je razumela, da potrebujem počitek." Imata tudi dogovor, da če Aleša dolgo ni, če se kakšen nastop malce zavleče ali si ga podaljšajo sami, potem pošlje SMS, da bodo prespali oziroma da so v redu – predvsem zato, da je ne skrbi.

Aleš danes uživa v vlogi dedka in priznava, da je bil ob rojstvu prvega otroka z glavo drugje. Pri hčerki, ki jo ima z Anjo, pa je vse skupaj doživljal drugače, tudi zato, ker je bil starejši. Foto: Jan Lukanović

Aleš o vlogi dedka: To je čisto drugačen občutek

Večni zabavljač Klinar ima že deset let starega vnuka, s katerim spet teče, brca žogo, saj vnuk trenira nogomet. V tej vlogi se znajde dobro, le kondicije mu občasno primanjkuje. "Reakcijski čas imam slabši, ko on že teče, jaz šele po dveh, treh sekundah dojamem, da je treba v akcijo."

Ob tem pa iskreno priznava, da je bil, ko je imel prvega otroka – morda prekmalu –, prenasičen z delom in zato je imel zagotovo premalo časa zanj, tudi mentalno ni bil pri stvari. Pri drugem otroku, torej pri rojstvu Lune, ki jo imata skupaj z Anjo, je vse skupaj doživljal drugače, tudi zato, ker je bil starejši.

Ko ugasnejo luči ...

Ko ga je Eva vprašala, kakšen je Aleš Klinar, ko ni na odru, brez pomisleka odgovori: "Navaden dedek. Malo vrtnar, malo kuhar, velik poslušalec. Še vedno pišem, še vedno igram. Ampak ne za druge – zase. Muzika je vedno bila moj ventil. Zasebno pa … imam rad mir. Dober humor. In ljudi, ki ne komplicirajo."