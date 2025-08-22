Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Petek, 22. 8. 2025, 9.05

23 minut

Na tekmi Slovenije in Srbije navijači izžvižgali Dodika

Avtor:
R. K.

Milorad Dodik | Foto Milorad Dodnik/X

Foto: Milorad Dodnik/X

Košarkarsko tekmo med Slovenijo in Srbijo si je v nabito polni beograjski Areni ogledal zdaj že nekdanji predsednik Republike Srbske Milorad Dodik. Navijači so ga glasno izžvižgali in s skandiranjem "Pumpaj, pumpaj", namenjenim srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću, izrazili podporo protestnikom.

Šesto pripravljalno tekmo Slovenije pred EuroBasketom, na kateri se je pomerila s Srbijo in ki se je končala z bolečim porazom naše reprezentance, si je v beograjski Areni ogledalo 20 tisoč ljudi. Iz prve vrste je košarkarski spektakel spremljal tudi Milorad Dodik, zdaj že nekdanji predsednik Republike Srbske. 

Ta je že pred tekmo na družbenem omrežju X sporočil, da je prišel na tekmo: "Prispel sem na košarkarsko tekmo med Srbijo in Slovenijo."

"Pumpaj, pumpaj," je bilo slišati slogan srbskih protestnikov s tribun. Navijači so glasno skandirali proti srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću in izrazili jasno podporo protestnikom. 

Še glasnejši pa so postali, ko so ob igrišču opazili Dodika. Začeli so glasno žvižgati, organizatorji pa so jih poskušali preglasiti z glasbo, je poročal Sportklub.

Ko je Dodik po tekmi s sklonjeno glavo zapuščal dvorano, so mu dali navijači z žvižgi in opazkami še enkrat jasno vedeti, kaj si mislijo o njem in njegovi politiki.

