Na. R., STA

Sreda,
20. 8. 2025,
12.23

51 minut

referendum sodišče potni list Republika Srbska predsednik Milorad Dodik

Sreda, 20. 8. 2025, 12.23

51 minut

Oblasti v Sarajevu pozvale Dodika k vrnitvi diplomatskega potnega lista

Na. R., STA

Milorad Dodik, predsednik Republike Srbske | Potni list mora Dodik vrniti v 15 dneh. Če roka ne bo spoštoval, bo ministrstvo za zunanje zadeve obvestilo mejno policijo in diplomatsko-konzularno mrežo, da je potni list razveljavljen. | Foto Reuters

Potni list mora Dodik vrniti v 15 dneh. Če roka ne bo spoštoval, bo ministrstvo za zunanje zadeve obvestilo mejno policijo in diplomatsko-konzularno mrežo, da je potni list razveljavljen.

Foto: Reuters

Politični vodja Srbov v Bosni in Hercegovini Milorad Dodik mora vrniti diplomatski potni list, so po poročanju tamkajšnjih medijev sporočili z zunanjega ministrstva v Sarajevu. Dodik po odločitvi državne volilne komisije, ki jo je v ponedeljek potrdilo sodišče, ni več predsednik Republike Srbske.

Da bodo Dodiku odvzeli diplomatski potni list, je za medijsko mrežo Radio Slobodna Evropa v torek potrdil minister za zunanje zadeve BiH Elmedin Konaković.

Sodišče BiH je Dodika februarja obsodilo na leto dni zapora in šestletno prepoved delovanja v politiki zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH. Prizivno sodišče je sodbo v začetku meseca potrdilo, s čimer je postala pravnomočna, državna volilna komisija pa mu je nato v začetku meseca odvzela predsedniški mandat.

Sodišče BiH je v ponedeljek nato zavrnilo še pritožbo Dodikove obrambe na odločitev komisije o odvzemu mandata, kar pomeni, da Dodik ni več predsednik Republike Srbske.

Politični vodja Srbov v BiH tako sodbo kot odločitev volilne komisije zavrača, za september pa je napovedal referendum, na katerem bodo prebivalci entitete odločali o njegovi usodi.

referendum sodišče potni list Republika Srbska predsednik Milorad Dodik
