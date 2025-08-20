Politični vodja Srbov v Bosni in Hercegovini Milorad Dodik mora vrniti diplomatski potni list, so po poročanju tamkajšnjih medijev sporočili z zunanjega ministrstva v Sarajevu. Dodik po odločitvi državne volilne komisije, ki jo je v ponedeljek potrdilo sodišče, ni več predsednik Republike Srbske.

Da bodo Dodiku odvzeli diplomatski potni list, je za medijsko mrežo Radio Slobodna Evropa v torek potrdil minister za zunanje zadeve BiH Elmedin Konaković.

Sodišče BiH je Dodika februarja obsodilo na leto dni zapora in šestletno prepoved delovanja v politiki zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH. Prizivno sodišče je sodbo v začetku meseca potrdilo, s čimer je postala pravnomočna, državna volilna komisija pa mu je nato v začetku meseca odvzela predsedniški mandat.

Sodišče BiH je v ponedeljek nato zavrnilo še pritožbo Dodikove obrambe na odločitev komisije o odvzemu mandata, kar pomeni, da Dodik ni več predsednik Republike Srbske.

Politični vodja Srbov v BiH tako sodbo kot odločitev volilne komisije zavrača, za september pa je napovedal referendum, na katerem bodo prebivalci entitete odločali o njegovi usodi.