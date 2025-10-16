Superbrands Slovenija 2025: Znamke, ki navdihujejo z zaupanjem in odličnostjo

Superbrands Slovenija 2025 razkriva znamke, ki navdihujejo z zaupanjem in odličnostjo – in postavlja nove standarde v svetu marketinga.

Najboljše blagovne znamke Slovenije 2025, ki navdihujejo z odličnostjo. Foto: Aleksandar Domitrica / Superbrands

Superbrands – globalni standard odličnosti

Superbrands je največji globalni projekt prepoznavanja in nagrajevanja izjemnih blagovnih znamk, ki že več kot 30 let deluje v več kot 90 državah sveta. Projekt, ki je prisoten tudi v Sloveniji, predstavlja merilo zaupanja, kakovosti in ugleda, saj temelji na neodvisni raziskavi potrošnikov in strokovni presoji.

Letos je v okviru projekta Superbrands Slovenija 2025 sodelovalo več kot tisoč slovenskih potrošnikov, ki so navedli več kot 1.100 različnih blagovnih znamk. Po natančni analizi več kot 25 tisoč podatkov in oceni 25-članskega strokovnega sveta je 200 znamk prejelo priznanje Superbrands Slovenija 2025 – simbol zaupanja, ki ga lahko dosežejo le najboljši.

»Superbrands ni podeljeno priznanje, ampak zasluženo spoštovanje blagovne znamke, ki jo ljudje resnično cenijo in ji verjamejo,« poudarja Boško Praštalo, lastnik licence Superbrands Slovenija.

Najboljše blagovne znamke Slovenije 2025

Prestižni dogodek Superbrands Slovenija Gala 2025 Foto: Aleksandar Domitrica / Superbrands

V okviru projekta so priznanje Superbrands Slovenija 2025 prejeli številni prepoznavni in zaupanja vredni nosilci slovenskega trga. Med njimi so: Kozmetika Afrodita, Delamaris, Elan, Eurospin, Ford, Generali Zavarovalnica, Gorenje, Heineken, Hisense, Leone, Lidl, Malinca, MOL, OTP banka, Persil, Vegeta, Vinakoper, Zavarovalnica Sava in Žito.

Priznanje potrjuje, da blagovna znamka izpolnjuje štiri temeljne kriterije: kakovost, zanesljivost, razlikovalnost in čustveni učinek. To so vrednote, ki jih potrošniki prepoznajo kot temelj resnično uspešnih blagovnih znamk.

Superbrands Gala v Ljubljani – večer, kjer so znamke postale umetnost

13. oktobra 2025 je v hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana Mons potekal prestižni dogodek Superbrands Slovenija Gala 2025, ki je pod temo Umetnost znamke združil več kot 200 strokovnjakov iz sveta marketinga, gospodarstva in medijev.

Jan Plestenjak, najprepoznavnejša osebnost Superbrands Slovenija 2025, in Boško Praštalo, lastnik licence Superbrands Slovenija Foto: Aleksandar Domitrica / Superbrands

Poseben trenutek večera je pripadel Janu Plestenjaku, ki je prejel priznanje za najprepoznavnejšo osebnost Superbrands Slovenija 2025 po izboru slovenskih potrošnikov. Njegova karizma in doslednost pri ustvarjanju sta dokaz, da lahko iskrenost in avtentičnost postaneta blagovna znamka sama po sebi.

»Superbrands Slovenija v šestih letih delovanja postaja institucija odličnosti, ki utrjuje profesionalne standarde v trženju in komunikacijah ter povezuje ljudi, ki gradijo močne, srčne in zaupanja vredne znamke,« je še dodal Praštalo.

Zakaj Superbrands pomeni zaupanje?

Superbrands oznaka ima dokazano tržno vrednost. Letošnja raziskava razkriva, da:

70 % slovenskih potrošnikov prepozna oznako Superbrands (kar pomeni 20-odstotno rast v zadnjih petih letih),

prepozna oznako Superbrands (kar pomeni 20-odstotno rast v zadnjih petih letih), 92 % potrošnikov bi raje kupovalo izdelke ali storitve z oznako Superbrands ter

bi raje kupovalo izdelke ali storitve z oznako Superbrands ter 46 % potrošnikov se takoj odloči za nakup izdelka z oznako Superbrands.

Ti podatki potrjujejo, da Superbrands neposredno vpliva na zaznavanje kakovosti in zaupanje v blagovno znamko, kar se odraža v večji lojalnosti potrošnikov in boljših poslovnih rezultatih.

Kako poteka izbor Superbrands Slovenija?

Izbor Superbrands Slovenija temelji na edinstvenem, večstopenjskem procesu ocenjevanja:

1. Spontani priklic potrošnikov: Neodvisna raziskovalna agencija IPSOS izvede obsežno raziskavo, v kateri potrošniki sami – brez ponujenih odgovorov – navedejo blagovne znamke, ki jim najbolj zaupajo, jih dojemajo kot kakovostne in se z njimi identificirajo. Ta pristop zagotavlja neodvisnost in pristnost rezultatov.

2. Strokovni svet Superbrands Slovenija: 25-članski strokovni svet, sestavljen iz priznanih strokovnjakov s področij marketinga, prodaje, medijev in komunikacij, nato oceni blagovne znamke glede na štiri ključne kriterije: kakovost, zanesljivost, razlikovalnost in čustveni učinek.

Le tiste znamke, ki so visoko ocenjene s strani potrošnikov in strokovnjakov, prejmejo priznanje Superbrands Slovenija.

Večer Superbrands Slovenija Gala 2025 je povezal umetnost in blagovne znamke. Foto: Aleksandar Domitrica / Superbrands

Kaj pridobi blagovna znamka s priznanjem Superbrands?

Povečanje ugleda – uradno potrjena odličnost in zaupanje potrošnikov.

– uradno potrjena odličnost in zaupanje potrošnikov. Ekskluzivnost – status, ki ga ni mogoče kupiti.

– status, ki ga ni mogoče kupiti. Dokazano višja lojalnost kupcev – 46 % potrošnikov se hitreje odloči za nakup izdelka z oznako Superbrands.

– 46 % potrošnikov se hitreje odloči za nakup izdelka z oznako Superbrands. Krepitev tržne pozicije – certifikat potrjuje zanesljivost in kakovost, kar omogoča lažji vstop tudi na tuje trge.

Največ prejemnikov oznake Superbrands Slovenija 2025 prihaja iz kategorij moda, hrana, šport, kozmetika in tehnologija, kjer je zaupanje ključni dejavnik uspeha.

Pridružite se izboru Superbrands Slovenija 2026

Oznako Superbrands prepozna že 70 % slovenskih potrošnikov.

Superbrands ni le priznanje – je globalna platforma, ki povezuje blagovne znamke, ki navdihujejo, izstopajo in gradijo zaupanje. Če verjamete v moč svoje blagovne znamke in želite, da to prepozna tudi trg, se pridružite izboru Superbrands Slovenija 2026. Postanite del skupnosti, ki postavlja standarde zaupanja, kakovosti in inovativnosti. Več na www.superbrands.si.

