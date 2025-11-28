Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Borut Pahor v pižami poziral v seksi položajih: v postelji tudi skupaj z neznano žensko

Borut Pahor, pižama | Foto Vitapur

Foto: Vitapur

Nekdanji predsednik Borut Pahor je poskrbel za novo presenečenje – začel je novo sodelovanje in delil fotografije, ki jih od nekdanjih visokih funkcionarjev nismo vajeni. Tokrat je v seksi položajih poziral kot model v pižamah znane blagovne znamke.

"Ej, dekleta in žene, želite podariti svojemu moškemu najboljšo pižamo na svetu? Ej, fantje in možje, se želite nagraditi z najboljšo pižamo na svetu? Vzemite Vitapur Svilanit pižamo. Glejte, jaz sem občudovalec pižam. Toda Vitapur Svilanit pižama je next level," je zapisal Borut Pahor in dodal:

"Prisežem, da še nikoli nisem imel na sebi boljše in bolj prijetne pižame. Kdor jo bo nosil, bo srečnež, dekle ali žena, ki se bo privila k njemu pa srečnica. Čudovito darilo," je v objavi, poleg katere je delil fotografije, ki jih od nekdanjih predsednikov, četudi gre za oglasna sporočila, v preteklosti nismo bili vajeni, še zapisal Borut Pahor.

Nekdanji predsednik republike in vlade Borut Pahor je pri svoji novi kampanji sodeloval s prepoznavnima blagovnima znamkama. Oblečen v pižamo Vitapur Svilanit je Pahor zapoziral v precej sproščenih pozah in vidno dobro razpoložen. V kampanji je sodeloval s podjetjema Svilanit in Vitapur.

Borut Pahor, pižama | Foto: Vitapur Foto: Vitapur

Znamka Svilanit obstaja že 85 let in ostaja simbol udobja, tradicije in domačnosti. "Čeprav se je mnogo spremenilo, nekaj ostaja nespremenjeno: vsaka nit še vedno pripoveduje zgodbo. In vsaka zgodba se začne tam, kjer se človek zavije v mehkobo – v objem Svilanita," so ob sodelovanju s Pahorjem zapisali v podjetju.

Borut Pahor, pižama | Foto: Vitapur Foto: Vitapur

Borut Pahor
Borut Pahor
