Spor med prostovoljnima gasilskima društvoma: "Smo sploh še tovariši?"

Prostovoljno gasilsko društvo Moste je sredi aprila letos presenetil dopis vodstva Prostovoljnega gasilskega društva Prebold - Dolenja vas - Marija Reka, ki jih je opozorilo, da v svojem logotipu nezakonito uporabljajo registrirano blagovno znamko "Naš prosti čas za vašo varnost". Po preverjanju so ugotovili, da je PGD Prebold približno eno leto, preden so začeli ta slogan uporabljati sami, res registriral to blagovno znamko. Pričakovali so, da bodo na videz banalen zaplet, ki pa ima pomembne finančne posledice, rešili tovariško, a so se ušteli.

"Spoštovani, 18. 4. 2025 smo s strani PGD Prebold (Prostovoljno gasilsko društvo Prebold - Dolenja vas - Marija Reka) na elektronski naslov prejeli poziv glede neveljavne uporabe registrirane blagovne znamke v našem društvenem logotipu. Takoj po prejemu poziva smo začeli preverjati, kdaj smo slogan 'Naš prosti čas za vašo varnost' prvič uporabili v logotipu in ugotovili, da se uporablja od leta 2010. Slogan pa je bil s strani PGD Prebold registriran že 9. 1. 2009," so v pismu sledilcem na Facebooku razložili v PGD Moste.

Dodali so, da so pravno gledano res neupravičeno uporabljali navedeno besedilo, "za kar se še enkrat iskreno opravičujemo PGD Prebold", lastniku te blagovne znamke.

Logotip je član izdelal brezplačno in v dobri veri

Razložili so, da je logotip leta 2010 brezplačno izdelal njihov član pod nadzorom prejšnjega vodstva, v dobri veri, da z njim ni nič narobe. "Od takrat se s ponosom uporablja že 15 let – na vozilih, tudi na zadnjih dveh novih vozilih, ki smo ju prejeli v uporabo letos, osebni zaščitni in gasilski opremi, spletni strani, majicah, dopisih in drugod," so pojasnili.

Gasilci PGD Moste v akciji. Na vozilih je dobro viden njihov grb s spornim sloganom. Foto: PGD Moste Pričakovali so, da bodo zaplet s PGD Prebold rešili enostavno, a so v telefonskem pogovoru doživeli hladen tuš. "Po opravljenem telefonskem pogovoru smo bili napoteni, naj pripravimo uradni dopis s prošnjo za uporabo znamke, o katerem naj bi odločal njihov upravni odbor. Obenem so nas obvestili, da je bil podoben dopis poslan tudi drugim prostovoljnim gasilskim društvom ter celo Gasilski zvezi Slovenije."

Prosili so jih za dovoljenje za nadaljnjo uporabo slogana

Na redni seji upravnega odbora 19. maja so zato sprejeli sklep, da PGD Prebold pošljejo dopis z opravičilom za nenamerno kršitev pravic, ki izhajajo iz registracije znamke pri Uradu RS za intelektualno lastnino, z obrazložitvijo, da slogan uporabljajo izključno v promociji gasilstva, in prošnjo za nadaljnjo uporabo slogana.

"Prošnjo smo podali tudi zato, ker bi sprememba logotipov na vozilih, majicah, spletni strani, dopisih in drugih mestih pomenila za naše društvo zelo velik finančni zalogaj, ki ga v letu 2025 nismo načrtovali in za katerega tudi nimamo sredstev, saj še vedno odplačujemo kredit za nov gasilski dom. Poleg finančnega bremena bi sprememba zahtevala tudi ogromno ur prostovoljnega dela," so finančne posledice zapleta razložili v PGD Moste.

Ultimat PGD Prebold. Foto: PGD Moste "Žal pa smo dne 26. 6. 2025 prejeli dopis PGD Prebold, v katerem nam določajo rok do konca leta 2025, da prenehamo uporabljati slogan 'Naš prosti čas za vašo varnost' in nas prosijo, da spoštujemo njihov sklep," so pojasnili.

"Ali je res primerno, da se spopadamo za slogane?"

Dodali so, da upravni odbor PGD Moste deluje zakonito, zato bodo sklep PGD Prebold spoštovali in v predpisanem roku izvedli vse potrebne spremembe. Na zadnji seji upravnega odbora PGD Moste, ki je bila 4. 8. 2025, so zato sprejeli nov sklep, da se javno objavi obvestilo o zamenjavi logotipa ter navede tudi razlog za to odločitev.

"Ob tem pa se nam neizogibno poraja vprašanje, ali je takšno ravnanje med gasilskimi društvi sploh smiselno in primerno. Gasilci smo namreč tovariši, povezani v enotno poslanstvo – pomagati ljudem, varovati življenja in premoženje ter delovati v duhu solidarnosti. Ali je res treba, da se med seboj 'spopadamo za slogane', namesto da bi združevali moči in skupaj krepili ugled gasilstva? Naše društvo s sloganom nikoli ni zasledovalo nobenih finančnih koristi, niti z njegovo uporabo nismo na noben način škodovali PGD Prebold. Ravno nasprotno – uporabljali smo ga izključno kot simbol predanosti gasilskemu poslanstvu in kot sporočilo vsem občanom, da smo tu za njih v vsakem trenutku," skušeno ugotavljajo v PGD Moste.

Pravijo še, da bodo člani gasilskega društva stopili skupaj in zagotovili, da se sklep dosledno izvede – "četudi bo to zahtevalo veliko prostega časa operativnih gasilcev in dodatna nepredvidena finančna sredstva".

Za komentar smo se obrnili tudi na PGD Prebold, njihov odziv bomo objavili takoj, ko ga prejmemo.