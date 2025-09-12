Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Taja Kaja Cekuta

Petek,
12. 9. 2025,
Petek, 12. 9. 2025, 4.00

Kakšno pižamo izbrati za udobne jesenske večere?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Spanje | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Pižame so nepogrešljiv del domače garderobe, saj ob večerih skrbijo za udobje, hkrati pa pričarajo občutek sproščenosti in topline. Ker so na voljo v različnih materialih, barvah in krojih, se za vsak okus najde kos, ki bo polepšal dolge jesenske večere. V nadaljevanju vam predstavljamo nekaj modelov pižam, ki bodo to jesen še posebej izstopale.

Bele pižame

Bele pižame predstavljajo eleganco in preprostost. Zaradi svoje nevtralnosti jih lahko nosite skozi celo leto, jeseni pa s svojo čistino prinesejo občutek miru in svežine. Izbirate lahko med lahkotnim bombažem, ki diha, ali toplejšimi materiali, ki vas bodo greli v hladnih nočeh.

Fotogalerija
1
 / 5

Satenaste pižame

Za tiste, ki prisegate na razkošje in pridih glamurja, so satenaste pižame odlična izbira. Gladek in sijoč material daje koži mehak občutek, ob tem pa videz ostaja prefinjen. Jeseni so še posebej primerne za večere, ko si želite privoščiti nekaj posebnega, morda ob branju knjige ali skodelici čaja.

Fotogalerija
1
 / 4

Črtaste pižame

Črtast vzorec je brezčasen in nikoli ne gre iz mode. Črtaste pižame so igrive, a hkrati klasične, zato jih z veseljem izberejo tako tisti, ki radi sledijo trendom, kot tudi ljubitelji brezčasnega videza. V jesenskih mesecih lepo zaživijo v umirjenih tonih, kot so bež, modra, vinsko rdeča ali siva.

Fotogalerija
1
 / 6

Rjave pižame

Rjava barva je simbol jesenske topline in udobja. Pižame v rjavih odtenkih so odlična izbira za hladnejše dni, saj vizualno ustvarijo občutek topline in domačnosti.

Fotogalerija
1
 / 4

