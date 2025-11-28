Na Slovenskem knjižnem sejmu tudi domobranska propaganda

V redakcijo smo prejeli obvestilo bralca z opozorilom na domnevno sporno stojnico na Slovenskem knjižnem sejmu, ki te dni poteka na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču. Kot pravi bralec, ima tam stojnico tudi organizacija Scutum Fidei, ki naj bi delila domobransko propagando, kar pa je po zakonu o varstvu javnega reda in miru nezakonito.

Kot opozarja bralec (njegove podatke hranimo v uredništvu), je na Slovenskem knjižnem sejmu tudi stojnica, na kateri kontroverzni Alen Koman deli domobransko propagando, kar je, kot dodaja, po zakonu prepovedano. Prav tako naj bi rekrutiral in obiskovalce mobiliziral za Stranko straža. Na obeh je mogoče zaslediti simbol domobranskega orla in besedo straža, ki se navezuje na vaške straže, kolaboracionistične enote na Slovenskem med drugo svetovno vojno.

Kot navaja bralec, s tem krši določila Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1), med njimi prvi odstavek člena 20a, šesto točko drugega člena istega zakona ter drugi odstavek člena 20a.

Podoben odziv na stojnico je na Instagramu objavil tudi Mladi forum Ljubljana, podmladek stranke SD:

Na organizatorje Slovenskega knjižnega sejma smo se obrnili za pojasnila. Objavljamo njihov odgovor:

"Alen Koman je res eden izmed razstavljavcev na letošnjem sejmu, pred vašim današnjim sporočilom pa nismo bili seznanjeni, da bi omenjeni razstavljavec delil gradiva, ki bi 'ciljala na rekrutacijo in mobilizacijo v Stranko straža', kot navajate. Po prejeti informaciji smo se odločili preveriti stojnico. Razstavljavca smo seznanili s primerom, a je zanikal, da bi obiskovalcem delil te brošure.

Opomnili smo ga, da to ni v skladu z razstavnimi pogoji 41. Slovenskega knjižnega sejma, in poudarili, da kot organizatorji na sejmu ne dopuščamo politične agitacije, in za deljenje političnih letakov tudi ne bi izdali dovoljenja, če bi zanj zaprosil. Do konca sejma bomo budno spremljali, ali se bo razstavljavec držal pravil."

Prvi odstavek člena 20a Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1)



"(1) Kdor na javnem kraju nosi, obeša, razkazuje, vzklika, izvaja, distribuira, objavlja ali kako drugače uporablja pozdrave, himne oziroma pesmi, zastave, uniforme, znake, parole oziroma gesla in druge oznake ter z njimi povezana slikovna in avdiovizualna gradiva, ki so značilni za nacizem, fašizem ter njune kolaborantske organizacije iz časa druge svetovne vojne in s takšnim ravnanjem koga vznemirja ali razburja ali ogroža, se kaznuje z globo od 500 do 1.000 evrov."



6. točka 2. člena istega zakona



"Kolaborantske organizacije iz časa druge svetovne vojne so organizacije ali skupine, ki so na ozemlju sedanje Republike Slovenije v času druge svetovne vojne sodelovale z okupatorsko nacistično Nemčijo (Tretji rajh), Kraljevino Italijo, Kraljevino Madžarsko ter Neodvisno državo Hrvaško, in sicer: Prostovoljna protikomunistična milica (vaške straže ter Legija smrti), Slovensko domobranstvo, Gorenjska samozaščita, Slovenski narodni varnostni zbor, Jugoslovanska vojska v domovini (četniki), Vermani, Raztrganci, Črna roka, Madžarska stranka suličastega križa, Koroška ljudska zveza, Štajerska domovinska zveza, Srbski prostovoljni korpus in ustaši."



Drugi odstavek člena 20a



"Ne glede na prejšnji odstavek se lahko pozdrave, himne oziroma pesmi, zastave, uniforme, znake, parole oziroma gesla in druge oznake ter z njimi povezana slikovna in avdiovizualna gradiva, ki so značilni za nacizem, fašizem ter njune kolaborantske organizacije iz časa druge svetovne vojne, uporablja za namene izobraževanja v skladu z javno veljavnimi izobraževalnimi programi, razširjanja programskih vsebin v medijih, opravljanja znanstvenoraziskovalnih nalog na področju arhivistike, zgodovine in drugih znanstvenih ved, javnih muzejskih zbirk, zbirk javnega arhiva ali javnih knjižnic, zasebnih zbirk, kot rekvizite za film, televizijo, gledališke predstave in druge kulturne prireditve, kot jih določa zakon, ki ureja uresničevanje javnega interesa za kulturo, in za druge oblike svobode izražanja, če se ne uporabljajo za protipravne namene poveličevanja, odobravanja ali spodbujanja nacistične ali fašistične ideologije."

Foto: Bralec Foto: Bralec