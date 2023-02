Bomo dobili zakon proti poveličevanju nacizma in kolaboracije?

V poslanski skupini Gibanja Svoboda so pripravili osnutek zakona proti poveličevanju fašizma, nacizma in kolaboracije, poroča časnik Delo. Osnutek dokumenta so poslali na ministrstvo za notranje zadeve, ki pa se do njega še ni opredelilo, saj se prioritetno pripravljajo na prihod novega ministra Boštjana Poklukarja.