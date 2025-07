Po tem, ko je lani javnost izvedela, da ima njihova nekdanja priljubljena športnica Blanka Vlašić odprt zakon in so hrvaški mediji več mesecev ugibali o tem, ali se je nenavadna zveza med visokoraslo Hrvatico in belgijskim športnim novinarjem končala, je zdaj za De Morgen po dolgem času o njunem neobičajnem razmerju spregovoril Belgijec Ruben Van Gucht.

Kot je za flamski časopis De Morgen povedal belgijski športni novinar Ruben Van Gucht, njegovo zvezo z nekdanjo vrhunsko hrvaško atletinjo Blanko Vlašić ljudje še vedno dojemajo kot nekaj nenavadnega.

"Z Blanko sva se dogovorila, da o najinem razmerju ne bova več govorila v medijih. Ker gre za zelo iskren pogovor, bi vam običajno povedal vse podrobnosti, vendar se ta pogovor snema," je Van Gucht povedal v intervjuju za De Morgen. Povedal je tudi glavni razlog, zakaj sta se s Hrvatico odločila, da podrobnosti o njunem zakonu ne bosta več delila z javnostjo.

"Na najino razmerje gledajo kot na nekaj nenavadnega"

"Najbolj naju moti, da se na najino razmerje gleda kot na nekaj nenavadnega, kot da bi ga potiskali na stran, ko o njem odkrito govoriva v medijih. Ljudje to pogosto zavračajo, a meni je za to vseeno," je dodal Van Gucht.

Van Gucht je poleg tega, da je od leta 2022 poročen z Vlašićevo, s katero se je istega leta razveselil tudi rojstva sina Monda, tudi v razmerju z belgijsko pisateljico Charlotte van Looy, ki na svojih družbenih omrežjih redno deli njune skupne fotografije. Prav zaradi odprtega zakona, ki sta ga javnosti razkrila Ruben in Blanka, sta se zakonca znašla v središču medijske pozornosti. Kmalu zatem je belgijska pisateljica van Looy na svojem profilu na Instagramu začela bolj redno objavljati fotografije z Rubenom in kasneje tudi razkrila, da sta v zvezi že šest let.

Na vprašanje ene izmed njenih sledilk, ki je vprašanje postavila pod objavo belgijske pisateljice, ali ve, da ima njen partner Ruben otroka in ženo na Hrvaškem, je Charlotte odgovorila: "Ker sva skupaj že skoraj šest let in si skoraj štiri leta deliva isti dom – res vem." Tudi Ruben je po poročanju Indexa nekoč že izjavil, da tudi njegova žena Blanka ve za njegova razmerja in partnerke, a ne pozna podrobnosti teh razmerij.

S sinom nizozemsko, z Blanko v angleščini

Kot je še pred kratkim razkril Van Gucht, Blanka njunega sina Monda trenutno vzgaja na Hrvaškem, ker ji je tako lažje, in dodal, da sta njegova žena in sin v Belgiji vedno dobrodošla. S sinom, s katerim se sporazumevata v nizozemščini, naj bi se redno tudi pogovarjal prek Facetima, medtem ko se z Vlašićevo sporazumevata v angleščini. Dodal je, da bodo kot družina zagotovo več časa preživeli skupaj, ko bo Mondo odrastel.

Blanka Vlašić sicer vse redkeje na svojih družbenih omrežjih deli fotografije svojega sina, družine in moža, več njenih objav je v zadnjem obdobju povezanih z njenim poslom, delom in tudi prostim časom.

Hrvatica Blanka Vlašić je v športni karieri postala tako svetovna kot tudi olimpijska podprvakinja v skoku v višino. Osebni rekord visokorasle Splitčanke je 2,08 metra. Foto: Reuters