Ameriška pevka Kary Perry in igralec Orlando Bloom sta se po skoraj desetih letih zveze razšla, poroča portal US Weekly.

"Katy in Orlando sta se razšla, vendar ostajata prijatelja," je za omenjeni portal povedal vir blizu para in dodal: "Trenutno ni burno. Katy je seveda razburjena, a ji je odleglo, da se ji ni treba še enkrat ločiti, saj je bil to najhujši čas v njenem življenju." Pevka je bila med letoma 2010 in 2012 namreč poročena z igralcem Russllom Brandom, ki se zdaj sooča z obtožbami posilstva, spolnega napada in neprimernega vedenja.

Po navedbah vira je bil razhod 40-letne pevke in 48-letnega igralca pričakovan, saj so odnosi med njima že mesece napeti. "Za zdaj je Katy zaposlena s turnejo in je raztresena," je sklenil. Katy Perry je trenutno sredi koncertne turneje Lifetimes, ki se je začela 23. aprila, njen zadnji koncert pa bo 7. decembra.

Pevka in igralec sta se spoznala leta 2016 na zabavi po podelitvi zlatih globusov, na valentinovo leta 2019 sta se zaročila, avgusta 2020 pa se jima je rodila hčerka Daisy Dove.

