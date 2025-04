Russell Brand obtožen posilstva

Proti komiku in igralcu Russellu Brandu je tožilstvo vložilo obtožnico, ki ga bremeni posilstva, spolnega napada in neprimernega vedenja, skupaj naj bi šlo za pet primerov spolnega nasilja, do katerih je prišlo med letoma 1999 in 2005, poročajo britanski mediji. Brand naj bi očitana dejanja zagrešil nad štirimi različnimi ženskami.

49-letni Brand se je na obtožnico odzval v posnetku, objavljenem na omrežju X, v katerem je zatrdil: "Če kaj, nikoli nisem bil posiljevalec. Nikoli se nisem spuščal v odnose brez pristanka. Zdaj bom imel priložnost te obtožbe zavrniti na sodišču in za to sem neizmerno hvaležen."

Brandovo spolno nasilje nad ženskami je leta 2023 razkrila obširna novinarska raziskava, nato pa je preiskavo začela policija, ki je z 49-letnikom opravila več razgovorov.

Zdaj je policija v sporočilu za javnost pojasnila, da so Branda obvestili o obtožnici, pred sodnika mora stopiti 2. maja. Trenutno naj bi bil v ZDA in če se ne bo vrnil prostovoljno, bi lahko od Američanov zahtevali njegovo izročitev.