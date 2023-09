Zvezdnik obtožen posilstev in zlorab več žensk

Russell Brand se je znašel pod plazom obtožb o nasilnem vedenju do žensk, s katerimi je bil intimen. Ena od njih je v času razmerja z njim imela le 16 let, medtem ko jih je imel on več kot 30.

Britanski komik in igralec Russell Brand, ki je v zadnjih letih postal predvsem spletni guru teorij zarote, je obtožen dolgoletnega spolnega nasilja nad ženskami od posilstva do drugih spolnih in čustvenih zlorab.

Pričevanja štirih žensk, ki so bile med letoma 2006 in 2013 z njim v razmerju, sta po skupni preiskavi objavila britanski časopis The Times in TV-kanal Channel 4, sicer pa naj bi govorili s še več ženskami, ki so imele z Brandom podobne izkušnje.

Ena od žensk, ki so se oglasile prve, je povedala, da jo je Brand posilil na svojem domu v Los Angelesu, druga ženska pa trdi, da jo je spolno napadel, ko je on imel 31, ona pa le 16 let in je bila še srednješolka. Povedala je, da jo je ves čas razmerja, ki je trajalo okoli tri mesece, čustveno zlorabljal in nadziral, ob tem pa jo klical z vzdevkom "otrok".

Še ena od žensk, ki so spregovorile, trdi, da jo je komik spolno napadel, ko je delala z njim, in ji nato grozil s pravnimi sredstvi, če bi komu povedala za to. Tudi četrta ženska je povedala, da se je Brand do nje vedel fizično in čustveno nasilno ter jo spolno napadel.

Times in Channel 4 sta ob tem objavila tudi telefonska sporočila in druge dokaze, ki so jih predložile ženske, med drugim izvide pregleda po posilstvu.

Še pred objavo zgodbe se je na družbenih omrežjih oglasil Brand in odločno zanikal vse obtožbe, o katerih sta ga obvestila oba medija. Dejal je, da so bila vsa njegova razmerja vedno sporazumna, ob tem pa izjavil, da za to zgodbo morda stoji neka druga agenda, češ da ga "mainstream" mediji želijo nadzirati.

Channel 4 je medtem s svoje spletne strani umaknil vse vsebine, v katerih je sodeloval Brand, in sprožil interno preiskavo obtožb o spornem Brandovem vedenju do zaposlenih, podobno preiskavo so sprožili tudi na BBC, kjer so nekaj časa sodelovali z Brandom.

