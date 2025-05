Na newyorškem zveznem sodišču so v ponedeljek potrdili 12 članov porote v sodnem procesu proti glasbeniku Seanu Diddyju Combsu. Uvodna nagovora sta imela tožilstvo in obramba, zaslišali so tudi prvi priči, poročajo ameriški mediji. Danes bo na klopi za priče tudi nekdanja Combsova varovanka, pevka Cassie Ventura.

Tožilstvo je že prvi dan predvajalo videoposnetek Combsovega napada na Venturo marca 2016 v hotelu, zaslišalo varnostnika Israela Floreza, ki je posredoval, in spolnega delavca Daniela Philipa.

Obtožen trgovine z ljudmi v spolne namene in izsiljevanja

55-letni Combs je obtožen trgovine z ljudmi v spolne namene in izsiljevanja. Tožilstvo trdi, da je vodil kriminalno združbo, ki je ženske zlorabljala, jim grozila in jih silila v spolne orgije s prostituti.

Glasbenikovi odvetniki trdijo, da so bili vsi spolni odnosi sporazumni in del življenjskega sloga.

Poroti predvajali posnetek, na katerem Combs pretepa Venturo

Poroti so predvajali videoposnetek, ki prikazuje Combsa, kako pretepa Venturo. Kot je razvidno s posnetka, jo je Combs vrgel na tla, brcal in kasneje vanjo vrgel še vazo.

Florez je pričal, da se je odzval na prijavo nasilja in ostal, dokler Ventura iz sobe ni vzela svojega telefona in torbice ter odšla. Kot je še povedal, mu je Combs ponudil denar v zameno za molk. Obramba je sicer želela tožilstvu preprečiti predvajanje posnetka, a neuspešno.

Philip zaradi strahu za svoje življenje nasilja ni prijavil policiji

Philip je opisal, da je imel po naročilu Combsa večkrat spolne odnose z Venturo ter da je na "dogodek" dobil med 700 in šest tisoč dolarji (od 630 do 5.400 evrov). Spregovoril je o prisotnosti drog in Combsovih nasilnih izbruhih nad Venturo. Nasilja v strahu za svoje življenje ni prijavil policiji.

Combs, ki mu v primeru obsodbe grozi dosmrtni zapor, je bil aretiran lani septembra, od tedaj je v priporu v Brooklynu. Foto: Guliverimage

Combsovi odvetniki so v uvodnem nagovoru glede videoposnetka trdili, da je šlo za prepir zaradi telefona. O Venturi in ženski po imenu Jane, ki jo namerava poklicati tožilstvo, je Combsova odvetnica Teny Geragos dejala, da sta obe sposobni in močni ženski, ki sta prostovoljno ostali s Combsom tudi po prepirih.

Tožilka trdi, da je imel ožji krog uslužbencev, ki so mu pomagali pri zločinih

Po njenih besedah je Combs vzkipljiv in nasilen, kadar je pod vplivom alkohola ali drog, vendar pa ni obtožen nasilja v družini, ampak siljenja žensk v spolne odnose. Dodala je, da so obtožbe žensk o spolnem nasilju posledica pohlepa, ter spomnila, da je Ventura Combsa tožila za 30 milijonov dolarjev.

Tožilka Emily Johnson se je na poroto obrnila z besedami, da bo sama videla nasilna dejanja, videoposnetke, na katerih se ženski pretvarjata, da uživata na Combsovih zabavah, ter da bo Jane opisala, kako jo je Combs pretepel, ko se ni hotela udeležiti ene od zabav. Na sojenju naj bi sicer pričali še dve domnevni Combsovi žrtvi.

"Med sojenjem boste slišali o 20 letih obtoženčevih zločinov. A tega ni storil sam. Imel je ožji krog telesnih stražarjev in uslužbencev, ki so mu pomagali izvrševati zločine in jih prikrivati," je še povedala tožilka.

V primeru obsodbe Diddyju grozi dosmrtni zapor

Combs, ki mu v primeru obsodbe grozi dosmrtni zapor, je bil aretiran lani septembra, od tedaj je v priporu v Brooklynu. Glasbenik se je izrekel za nedolžnega in v začetku meseca na sodišču tudi uradno zavrnil ponudbo tožilstva za priznanje krivde v zameno za nižjo kazen.

Ventura je sicer leta 2023 vložila tožbo zaradi nasilja, vendar se je nato s Combsom poravnala.

Na sodišču tudi njegove hčere, večkrat so zapustile sodno dvorano

Na sojenju so bile prisotne tudi Diddyjeve hčere. Nedavna maturantka Chance Combs in 18-letni dvojčici D'Lila in Jessie Combs so dvakrat zapustile sodno dvorano, medtem ko je pričal Phillip. Govoril je o nazornih opisih spolnih srečanj, vključno s časom, ko naj bi Combs masturbiral v kotu, medtem ko je Phillipa opazoval pri seksu, so poročali ameriški mediji.

Combsove hčerke so ostale v sodni dvorani, medtem ko so predvajali videoposnetek hotelskega srečanja, prav tako Combsova mati, Janice Combs. Med predvajanjem videa so vse gledale naravnost predse, videoposnetek pa sta si ogledala Combsova sinova.