Popolna zveza: velikost je pomembna

Popolna zveza je komična romantična drama z zvezdniško zasedbo, ki prepriča s kompleksnostjo zgodbe in otipljivo kemijo med glavnimi igralci, obenem pa postreže še z dobrim humorjem in sentimentalnostjo, ki ne zapade v patetiko.

"Vsesplošno priznana resnica je, da samski moški s čednim premoženjem nujno potrebuje ženo." Ko je Jane Austen v začetku 19. stoletja zapisala ta sloviti uvodni stavek svojega najbolj priljubljenega romana Prevzetnost in pristranost, je to storila z nemalo humorja in porogljivostjo tedanji britanski družbi in predvsem na moškega vezani vlogi – in vrednosti – ženske v njej. Ob ogledu romantične drame Popolna zveza je lepo videti, da nekatere stvari ostajajo iste.

Ženitno posredništvo v 21. stoletju

Glavna junakinja filma je Lucy, uspešna ženitna posrednica, kar prevedeno v sodobni jezik pomeni, da je zaposlena v podjetju, ki dobro situiranim Newyorčanom in Newyorčankam išče ustrezne partnerje – ne na osnovi algoritmov, temveč na osnovi podrobnega poznavanja svojih strank, saj so premijska storitev. In ona je med najboljšimi, saj je ravnokar poskrbela za že deveto poroko, kar je tudi v 21. stoletju še zmeraj glavni cilj vsake zveze. Vsaj tako to prikaže film.

Popolna zveza ima v izvirniku bistveno bolj zanimiv naslov, Materialists oziroma Materialisti, kar je precej bližje vsebini in sporočilu filma. Lucy namreč za vsakega moškega in žensko natančno izračuna potenciale za njihovega idealnega partnerja glede na vizualno podobo, prihodke, hobije, politična prepričanja in višino. Da, po Lucyjino je višina pri moških ključni dejavnik in to tako globoko prežema zgodbo tega filma, da bi lahko bili gledalci, ki niso primerni za center v košarkarski ekipi, morda celo malo užaljeni.

Izbrati uglajenega milijarderja srednjih let? Foto: Jučer

Stotnik Amerika ali Gospod Fantastični?

A film je romanca in sledi ključni premisi skoraj vsakega dela tega žanra: Lucy mora izbrati med dvema moškima, ki se vsak na svoj način zdita idealna zanjo. Prvi je Harry, milijarder srednjih let v podobi Pedra Pascala, ki ni le čeden in bogat, temveč je tudi uglajen in prijazen, s prefinjenim okusom za kulinariko, notranjo opremo in oblačila. Ne brez razloga ga Lucy poimenuje za samoroga v newyorškem svetu zmenkarij, saj taki ljudje ne bi smeli obstajati. Drugi je John, resda v podobi Chrisa Evansa, nekdanjega Stotnika Amerika, a on je ena najbolj stereotipnih newyorških stalnic – neuspešni igralec, ki se preživlja s službo natakarja in živi v prenatrpanem stanovanju s tremi cimri.

Vsakdo, ki je že kdaj videl ali prebral kakšno romantično komedijo (npr. prej omenjeno Prevzetnost in pristranost), ve, kako se bo Lucy odločila. Ampak Popolno zvezo je napisala in režirala (ter pomenljivo poimenovala Materialisti) Celine Song, avtorica ene najboljših (in povsem upravičeno za oskarja nominiranih) romanc zadnjih let, Pretekla življenja. Ta si, podobno kot pred desetletjem Dežela La La, sodobno romanco zastavi v bolj realistični luči, kjer človek nima enega idealnega partnerja in odločitev med kariero in ljubeznijo ni zmeraj preprosta.

Ali se raje odločiti za postavnega, a faliranega igralca, ki nikoli ne bo imel za najemnino, kaj šele za večerjo v dobri restavraciji? Foto: Jučer

V tej luči Lucyjina izbira ni tako samoumevna, sploh ob podrobno racionaliziranih materialnih in materialističnih razlagah razmerij, ki jih nenehno servira svojim sogovornikom in sogovornicam. Pri tem je še posebej ključnega pomena materialna varnost, sploh v mestu, kjer so najemnine visoke celo po ljubljanskih standardih. Čeprav Popolna zveza v mnogih pogledih sledi klasičnim vzorcem žanra, pa ji uspe ta vidik obdelati docela realistično in obenem z dovolj romantičnega zagona, da gledalcu potrdi vero v srečo in ljubezen.

Na robu zmogljivosti

Ne glede na slovenski naslov pa ne gre za "popolni" film, sploh v primerjavi s subtilno in kompleksno študijo sodobnih, globalnih razmerij in imigracije v Preteklih življenjih. Pri tem ni težava pretirano sledenje vzorcem, temveč potreba po stranskih zgodbah, predvsem tisti, ki naj bi deromantizirala potrošniški pristop k zmenkarijah. Ko je ena od Lucyjinih strank žrtev napada, se zdi, da je ta del vključen zaradi občutka šoka in ne kot iskren vpogled v izredno grozljivo, težavno in boleče vsakdanjo družbeno težavo.

Kemija med igralci je odlična in pripomore k dobrem vtisu filma. Foto: Jučer

Igralska zasedba je odlična. Čeprav se zdi, da Pedro Pascal skoči iz vsake konzerve (v zadnjem letu: Gladiator II , The Last of Us , Fantastični štirje in prihajajoči Eddington), mu je ta vloga pisana na kožo. In čeprav sta tako Dakota Johnson kot Chris Evans pri bolj čustvenih scenah na robu svojih igralskih zmogljivosti, sta dovolj prepričljiva v vlogah Lucy in Jacka, da se je na koncu kar malo težko posloviti od njiju.

Ali je film Popolna zveza (Materialists) vredna ogleda?

Romantične komedije in romance, kot je ta, so bile pred dvema desetletjema glavnina sporeda kinematografov. V zadnjih letih so taki filmi skoraj povsem prešli k pretočnikom, a prav filmi, kot je Popolna zveza, pokažejo, kako velik upad v kakovosti je to prineslo. To je bilo tudi očitno na projekciji, ki sem jo obiskal, da je bila sredi popoldneva dvorana skoraj polna, občinstvo pa je s smehom in vzdihljaji aktivno sodelovalo pri sočustvovanju z junaki. Ne le, da pretočniki nimajo tako dobrih romanc lastne produkcije, takega vzdušja nikoli ne bodo mogli ponuditi.

Popolna zveza (Materialists)



Režija: Celine Song

Igrajo: Dakota Johnson, Pedro Pascal, Chris Evans, Zoë Winters, Marin Ireland, Sawyer Spielberg

Žanr: romantična drama

Dolžina: 116 minut Celine SongDakota Johnson, Pedro Pascal, Chris Evans, Zoë Winters, Marin Ireland, Sawyer Spielbergromantična drama116 minut

