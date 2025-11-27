Perujsko sodišče je v sredo nekdanjega predsednika države Martina Vizcarro obsodilo na 14 let zapora zaradi jemanja podkupnin med opravljanjem funkcije regionalnega guvernerja med letoma 2011 in 2014. Vizcarra, ki je državo vodil med letoma 2018 in 2020, je bil spoznan za krivega prejema več kot 550.000 evrov podkupnin od gradbenih podjetij.

Sodišče v Limi je navedlo, da je Vizcarro denar od gradbenih podjetij prejemal v zameno za prednostno obravnavo pri dodeljevanju javnih naročil, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Danes 62-letni Vizcarra, ki se je kot predsednik zavzemal za boj proti korupciji, je bil spoznan za krivega prejema 640.000 dolarjev podkupnin (550.000 evrov), medtem ko je bil med letoma 2011 in 2014 guverner južne regije Moquegua.

Zadnji med številnimi

Vizcarra je zadnji v vrsti nekdanjih perujskih predsednikov, ki so bili obsojeni na zaporno kazen ali pa proti njim potekajo preiskave, večina zaradi korupcije. Ollanta Humala, ki je državo vodil med letoma 2011 in 2016, je bil aprila obsojen na 15 let zapora zaradi pranja denarja, Alejandro Toledo, ki je bil predsednik med letoma 2001 in 2006, pa lani na 20 let in šest mesecev zaradi korupcije.

Proti Pedru Castillu, predsedniku med letoma 2021 in 2022, zaradi poskusa državnega udara poteka sojenje, sodba pa naj bi bila znana danes. Proti Pedru Pablu Kuczynskemu, ki je državo vodil med letoma 2016 in 2018, poteka preiskava zaradi korupcije, navaja nemška tiskovna agencija dpa. Še en nekdanji predsednik Alan Garcia je leta 2019 storil samomor, ko ga je policija poskušala aretirati zaradi obtožb korupcije.

"To ni pravica, to je maščevanje. Ampak ne bodo me zlomili. Odgovor se skrinja v volilni škatlici," je na omrežju X po razglasitvi sodbe zapisal Vizcarra. Njegov brat Mario bo prihodnje leto kandidiral na predsedniških volitvah in namerava v primeru zmage nekdanjega predsednika pomilostiti.

Vizcarra, ki od nekdaj vztraja pri svoji nedolžnosti, je bil letos 22 dni že zaprt zaradi begosumnosti, a je bil po plačilu varščine izpuščen na prostost, kjer je dočakal konec sojenje, ki se je sicer začelo oktobra lani.