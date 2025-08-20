Poslovil se je znani istrski harmonikar Andrej Rupnik, prijateljem znan tudi pod vzdevkom Andrejček. To so z objavo potrdili tudi v Kulturnem društvu harmonikarjev Izola. Od harmonikarja so se z zapisi poslovili številni, ki bodo glasbenika ohranili v lepem spominu.

"Prejeli smo žalostno vest, da nas je zapustil glasbeni prijatelj, harmonikar Andrej Rupnik - Andrejček. Ni minilo leto dni, odkar si na našem odru s svojo skupino veselo zaigral na naši Reviji harmonikarjev. Pogrešali bomo tvojo pozitivno energijo in veselje do harmonike. Počivaj v miru," so zapisali v Kulturnem društvu harmonikarjev Izola in domačim ob tem izrekli sožalje.

Foto: Facebook/Kulturno društvo harmonikarjev Izola

Andrej Rupnik se je harmonike naučil igrati sam. Ljudi je na različnih dogodkih mnogokrat razveseljeval samostojno ali pa z zasedbami, s katerimi je nastopal – sodeloval je v zasedbi Farmer in nastopal tudi z Ansamblom Bivje.

Dober harmonikar samouk z odličnim posluhom

Glasbenemu prijatelju je ob slovesu lepe besede namenil tudi pianist Robert Vatovec, ki je z Rupnikom odigral veliko pesmi. "Neizmerno žalosten moram napisat, da se je poslovil Andrej Rupnik - Andrejček. Bil je zelo dober, prijeten in pozitiven človek. Zlobe ni poznal. Vsi so ga imeli radi, ker si ga moral imeti rad, spričo dobre energije, ki jo je vedno oddajal. Zadnja leta sva se precej družila. In to predvsem zaradi glasbe. Moram priznati, da mi je žal, ker se nisva že prej zbližala, glede na to, da sva živela precej blizu," je med drugim v svoji objavi še zapisal Vatovec.

Dodal je: "Bil je zelo dober harmonikar samouk, z odličnim posluhom, ki je igral zelo jasno, konkretno in razumljivo vsako pesem od začetka do konca. Z njim igrati na vsaki veselici je bilo veselje in sila enostavno. Samo si ga spustil igrati in je začel nizati komade iz svojega neskončnega repertoarja."