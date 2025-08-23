Oven

Potrebovali boste podporo tistih, ki so vam blizu. Poiščite jo pri prijateljih, družini in ljubljeni osebi, nikar se ne trudite zavrniti ponujene roke pomoči samo zato, da bi sebi in drugim pokazali, da vse lahko postorite sami. Obnovite pretrgane vezi in na novo zgradite porušene mostove ter si na ta način zagotovite izhod iz obstoječih težav.

Bik

Že zjutraj boste čutili velik zanos za opravljanje obveznosti. Označevala vas bo trdna in jeklena volja. Pojavila se bo neka nova priložnost in spremljala vas bo splošna sreča. Bodite malce bolj previdni in premišljeni. Zvečer pa se le sprostite in se posvetite sami sebi ter uživajte.

Dvojčka

Znašli se boste v situaciji, ko se boste morali odločiti. Kadar predolgo vztrajate v nekem stanju, niste več tako kreativni in hitro nazadujete. Sprejeti boste morali neke nove možnosti, ki pa bodo lahko celo rizične, a še kako pomembne za uspeh. Potrudite se, ne spustite vsega iz rok.

Rak

Danes boste spoznali nove ljudi s podobnimi stališči. Ravno zaradi tega bo lahko prišlo do nekega konflikta s prijateljem, saj bo ljubosumen. Ta prepir vas bo vrgel iz tira in zdelo se vam bo, kot da morate ves čas nekomu polagati račune. Morda bi morali postati bolj odločni in strogi.

Lev

Precej boste nemirni. Ne boste želeli upoštevati omejitev do ljudi, ki ne bodo enakega mnenja kot vi. Pazite, da ne boste prizadeli osebe, ki vam je ljuba. Dan boste začeli s prepirom, ki vas bo spravil v slabo voljo. Vseeno ne dovolite, da bi čustvene težave vplivale na vašo delovno storilnost.

Devica

Zelo boste zadovoljni z razvojem določenega dogajanja, za katerega dolgo niste vedeli, v katero smer se nagiba in kam bo šel. Sedaj boste spoznali, da voda teče na vaš mlin, kar vas bo zelo razveselilo. Čakanje se vam bo obrestovalo in lahko boste kmalu želi uspeh in nagrade svojih preteklih dejanj.

Tehtnica

Ljubezensko življenje se stopnjuje in izboljšuje, a le v vaši glavi. Še vedno vas nekaj skrbi in nočete sami sebi priznati, da na nekoga zelo veliko mislite. Samski se boste po vsej verjetnosti znašli v ljubezni na daljavo, preko interneta ali kratkih sporočil. Vse, kar se vam bo dogajalo, boste pred drugimi skrivali kot kača noge.

Škorpijon

Ne glede na resnično stanje vašega ljubezenskega življenja, boste danes v stanju več pozornosti posvetiti težavam kot pa tistim lepim stvarem. Zaradi tega boste dokaj malodušni in boste kar precej tarnali nad svojo usodo. Ne smilite se sami sebi, ampak poskušajte razumeti tudi partnerja in njegove težave.

Strelec

Prav nič vas ne bo ustavilo, da bi danes dokončali, kar ste si zadali že nekaj časa nazaj. Nekdo vam bo pri tem pomagal z nasveti in s spodbudo. Proti večeru boste zelo zadovoljni sami s seboj in okoli sebe boste imeli tiste prave prijatelje. Prav nihče vam ne bo zameril, da boste v središču pozornosti.

Kozorog

Dobili boste pomembno sporočilo, ki bo vplivalo na vaše začrtane cilje. Sprejeli boste novo odločitev. Ko jo boste posredovali tudi ljudem okoli vas, jim vaša odločitev ne bo preveč všeč. A ne skrbite, mislite s svojo glavo, poslušajte intuicijo in ravnajte po svoje, saj se vam bo vse skupaj tudi obrestovalo.

Vodnar

Imeli boste močno željo spremeniti veliko stvari v poslovnem življenju, a prave stvari vam bodo nekako kar polzele iz rok. Prišlo bo do zavlačevanja. Bodite potrpežljivi, kajti situacija se bo počasi začela razvijati. Določene poslovne načrte boste odpovedali, saj se bodo pojavili novejši in veliko boljši.

Ribi

Situacija na nebu se je spremenila, iz vašega znamenja je odšlo vse negativno in občutite veliko razbremenitev. Izkoristite prijeten predah in uživajte v delu ter vnesite tudi neke novosti v življenje. Pustite domišljiji prosto pot in naj vas ne bo strah dati predloge, ki bodo presenetili vse okoli vas. Ustvarjajte.