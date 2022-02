Temna stran hollywoodske ikone: slavni komik obtožen spolnega nadlegovanja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralki Karen Sharpe in Hope Holiday sta v dokumentarcu Temna stran hollywoodske ikone (The Dark Side of a Hollywood Icon) za revijo Vanity Fair razkrili, da ju je spolno nadlegoval slavni komik Jerry Lewis, ki je umrl leta 2017.

Danes 87-letna Karen Sharpe je ob Lewisu igrala v filmu Zaljubljeni bolničar (The Disorderly Orderly) iz leta 1964. Kot je povedala, jo je takrat eden največjih hollywoodskih zvezdnikov nadlegoval med pomerjanjem oblačil za film. Vsem, ki so bili z njima v garderobi, je dejal, naj odidejo, nato pa jo je začel otipavati, je razkrila v dokumentarcu.

"Odpel si je zadrgo na hlačah in bila sem šokirana," je dejala, "takrat sem dvignila roko in mu rekla: 'Počakaj malo. Ne vem, ali to zahtevaš od vseh soigralk, toda jaz tega ne počnem.'"

Karen Sharpe in Jerry Lewis leta 1963 v filmu Zaljubljeni bolničar. Foto: Guliverimage/UnitedArchives

"Bil je besen. Mislim, da se mu kaj takšnega še nikoli ni zgodilo," je povedala Karen Sharpe in nadaljevala, da ji je Lewis nato ves čas snemanja grenil življenje. Ko kamere niso bile vklopljene, jo je ignoriral, prav tako z njo ni smel govoriti noben drug član snemalne ekipe.

Podobno izkušnjo je imela z Lewisom tudi danes 91-letna igralka Hope Holiday, ki je z njim igrala v filmu The Ladies Man iz leta 1961. Kot je povedala, jo je Lewis že prvi dan snemanja zaklenil v svojo garderobo in ji dejal, da ima lepe prsi in noge, nato pa se začel samozadovoljevati pred njo. "Bila sem prestrašena," je povedala, "obsedela sem in si želela, da ne bi bila tam."

Naslednji dan pa je dobila priložnost, da se mu vsaj malo maščuje – njen lik v filmu je moral namreč Lewisovemu prisoliti klofuto. "Tako močno sem ga udarila, da je še mene odneslo," je povedala, "takrat je odkorakal s snemanja in vsaj eno uro kuhal mulo. Rekel je, da sem to storila nalašč, in po tem ni nikoli več govoril z mano."

Pojasnila je, da se igralke, zaposlene v velikih studijih, v tistih časih niso mogle pritoževati glede zvezdnikov Lewisovega kova, če so želele obdržati službo. Jerry Lewis, ki je s svojimi filmi studiu Paramount Pictures samo do leta 1959 prinesel več kot sto milijonov dolarjev zaslužka (vstopnica za kino je takrat stala 70 centov), je bil praktično nedotakljiv, navaja Vanity Fair. Nenazadnje je predsednik studia Paramount Pictures Barney Balaban ob neki priložnosti izjavil: "Če želi Jerry studio zažgati, mu bom jaz dal vžigalico."