STA

Petek,
15. 8. 2025,
18.37

9 minut

Futsal

Sloviti Ricardinho končal kariero

STA

Sloviti Richardinho odhaja v pokoj.

Sloviti Richardinho odhaja v pokoj.

Foto: Guliverimage

Lizbona, 15. avgusta - Eden od najboljših igralcev futsala v zgodovini, Portugalec Ricardo Filipe da Silva Braga, ki je bolj poznan kot Ricardinho, je pri 39 letih objavil konec kariere.

"To je bil najtežja odločitev v življenju. Telo in um sta rekla, da je dovolj. Bolje je zapustiti šport, preden šport zapusti tebe," je dejal Ricardinho za spletno stran portugalske nogometne zveze.

Ricardinha so pri specializiranem portalu Futsal Planet šestkrat izbrali za najboljšega igralca na svetu, kar je rekord.

Kariero je začel v Miramaru, ime si je naredil v Benfici, pozneje pa je igral še za Nagoya Oceans, moskovski CSKA, Inter Movistar, ACCS, Pendekar United, Rigo in Ecocity Genzano. Pri tem je osvojil 43 lovorik, od tega tri v ligi prvakov.

Za reprezentanco Portugalske je zbral 188 nastopov in dosegel 142 golov, pri čemer je osvojil svetovni (2021) in evropski naslov. Tega je leta 2018 osvojil na prvenstvu v Sloveniji, ko je bil tudi najboljši strelec in igralec turnirja.

"Moje sanje so vedno bile biti ambasador tega športa. Zame pa ambasador pomeni prinesti futsal na vse konce sveta," je dodal Ricardinho.

