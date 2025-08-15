Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Petek,
15. 8. 2025,
17.39

Petek, 15. 8. 2025, 17.39

Najbolj potrpežljivi starši se rodijo v teh znamenjih

starševstvo, mati, mama, sin | Foto Pexels

Foto: Pexels

Starševstvo je izziv, ki terja veliko ljubezni, predanosti in morda celo največ potrpežljivosti. Medtem ko nekateri starši hitro izbruhnejo v jezi in težko prenašajo otroške izpade, drugi ostanejo mirni tudi v najzahtevnejših situacijah – takšni so praviloma rojeni v enem od teh treh znakov horoskopa.

Bik

Biki so znani po svojem umirjenem pristopu in trdnem karakterju. Ko se njihov otrok jezno razjoče ali jih noče poslušati, ne bodo dvignili tona glasu, ampak bodo raje potrpežljivo pojasnili in počakali na pravi trenutek. S svojo doslednostjo otrokom dajejo občutek varnosti in so njihova čvrsta opora, h kateri se lahko vedno vrnejo.

Rak

Raki so zaradi svoje empatije in občutljivosti izjemno potrpežljivi do otrok, sploh takrat, ko v njih divjajo burna in težka čustva. Raki svojega otroka poslušajo, objamejo in mu dajo čas, da se lahko pomiri brez priganjanja in pritiska. S svojo nežnostjo in razumevanjem svojim otrokom omogočijo, da razvijejo čustveno varnost.

Kozorog

Čeprav se v očeh mnogih zdijo strogi, pa kozorogi v starševski vlogi kažejo neverjetno potrpežljivost. Zavedajo se, da zdravih navad in uporabnih veščin ne osvojiš čez noč, zato ubirajo pedagoški pristop in otrokom stvari ponavljajo, dokler jih ne osvojijo. Njihova umirjenost je temelj spoštljivega odnosa, ki ga gradijo z otroki.

Preverite svoj dnevni horoskop.

