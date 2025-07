Ti znaki horoskopa so najbolj ljubosumni na uspehe drugih

Čeprav je zavist včasih lahko spodbudna, pa pri nekaterih ljudeh prestopi mejo in preraste v frustracijo. Zaradi uspeha drugih so najbolj ljubosumni ljudje, rojeni v teh treh znakih horoskopa.

Škorpijon

Škorpijoni so znani po intenzivnih čustvih in močni potrebi po nadzoru. Ko opazijo, da nekdo iz njihove okolice napreduje hitreje ali bolj kot oni, občutijo globoko notranje nelagodje. Pogosto vse analizirajo in se primerjajo z drugimi, če pa se počutijo zapostavljene oziroma, kot da so na stranskem tiru, ljubosumje preraste v tih umik ali celo pasivno agresijo.

Lev

Levi obožujejo, ko so lahko v središču pozornosti in izstopajo s svojimi dosežki. Ko nekdo drug zasije bolj kot oni, občutijo ogroženost, in čeprav le redko odkrito kažejo svojo zavist, v sebi trpijo zaradi občutka, da jih je nekdo presegel. Imajo izraženo potrebo po priznanju in občudovanju, ko pa to dobi nekdo drug, v njih zraste močno nelagodje.

Rak

Čeprav delujejo čustveno in skrbno, so raki presenetljivo občutljivi na uspeh drugih – še posebej, če se jim zdi, da njihov lastni trud ni bil dovolj prepoznan. Pogosto se primerjajo z drugimi in neredko so prepričani, da so za nekaj prikrajšani, pa čeprav objektivno to ni res. Ko jih popade ljubosumje, na zunaj postanejo pasivni, medtem ko v njih vre.