Največji prevaranti se rodijo v teh znakih horoskopa

Dvojčka

Dvojčki so znani po svoji dvoličnosti in hitremu spreminjanju mnenja, zato so v očeh drugih pogosto sumljivi. Čeprav so šarmantni in komunikativni, to včasih izkoristijo tako, da zgodbo priredijo v lastno korist. Hitro razmišljajo, hitro govorijo in tudi hitro lažejo, včasih celo brez pravega razloga. Kako se izvlečejo iz zagat, je impresivno, a tudi skrb vzbujajoče.

Škorpijon

Škorpijoni ne lažejo zlahka, ko pa to počnejo, je z jasnim ciljem. Pogosto manipulirajo s pomočjo tihega nadzora in skrivanja ključnih informacij. Niso nujno prevaranti v klasičnem smislu, a se zaradi svoje skrivnostnosti pogosto zatečejo k čustveni manipulaciji. Če vam škorpijon nečesa ni povedal, se vprašajte, zakaj.

Ribi

Na videz nedolžne ribe so včasih prav tiste osebe, ki vas najbolj presenetijo. Ker rade bežijo iz resničnega sveta in se izogibajo konfliktom, so mojstri izogibanja resnici. Čeprav nimajo slabih namer, pogosto prikrijejo resnico ter zamolčijo ali prilagodijo dejstva, da bi ohranile mir. Težava je le, da njihove "majhne laži" sčasoma prerastejo v velik nesporazum.

Tehtnica

Tehtnice si želijo miru, skladnosti in dobrih odnosov – tudi če morajo za to kdaj lagati. Njihova diplomacija se rada sprevrže v manipulacijo, sploh ko je treba zgladiti spor ali se izogniti odgovornosti. Niso zlonamerne, a iz strahu pred neodobravanjem pogosto izrečejo tisto, kar si druga oseba želi slišati, pa čeprav ne gre za resnico.