Zvesti delavci: ti znaki horoskopa ne marajo menjavati službe

Bik

Če kdo ceni varnost in predvidljivost, so to biki. Zanje idealna kariera pomeni stabilnost, jasno definirane zadolžitve in čim manj presenečenj. Biki se le stežka odločijo za kakršnokoli spremembo, kaj šele tako drastično. Nova pisarna? Nova rutina? Novi sodelavci? Ne, hvala.

Rak

Raki se čustveno navežejo na prav vse in to velja tudi za njihovo delovno mizo, lončnico na njej ter za sodelavce, ki so zanje kot druga družina. Sprememba službe je za rake kot manjša kriza identitete. Če jim je na delovnem mestu prijetno in se počutijo cenjene, jih je težko prepričati za kaj drugega.

Devica

Device se ne pehajo za novimi izzivi, ker se zavedajo, koliko truda je potrebnega, da je vse urejeno po njihovih standardih. Medtem ko nekateri neprestano sanjarijo o spremembah, pa device sanjarijo o dnevu, v katerem ne bo prav nobene nepredvidene situacije. Sistema, ki deluje, nočejo spreminjati.

Kozorog

Kozorogi ne skačejo iz službe v službo, ker svojo kariero gradijo tako, kot bi gradili hišo – opeko na opeko, z veliko razmišljanja in truda. Vsak nov začetek se jim zdi kot korak nazaj, to pa preprosto ne pride v poštev. Njihova definicija uspeha? Ostati, napredovati in nekega dne imeti največjo pisarno.