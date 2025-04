Ljudje, rojeni v teh znamenjih, so največji mojstri za žar

Lev

Za leve je žar prestol, oni pa so kralji mesa in dima. Ta znak obožuje biti v središču pozornosti in kje bo zasijal bolj, kot ob žaru s kupom mesa in nazivom BBQ-mojstra? Pri levu ni vroč le žar, ampak tudi atmosfera, saj vedo, da se popolno pečeni čevapčiči odlično skladajo z glasbo in šalami.

Strelec

Ko gre za žar, so svobodomiselni strelci neverjetno predani. Eksperimentirajo z eksotičnimi začimbami, marinadami z vseh koncev sveta in receptov nikoli ne ponavljajo. Pri strelcu nikoli ne veste, kaj vam bo postregel, a veste, da bo nepozabno, poleg tega pa vas bo zabaval z zgodbami o svojih pustolovščinah.

Bik

Biki na žaru pečejo z ljubeznijo, predvsem pa z neverjetno potrpežljivostjo. Zanje je žar ritual in vsak kos mesa si zasluži njihovo pozornost. Biki obožujejo dobro hrano in so izurjeni poznavalci, ki vedo, kdaj je katero meso ravno prav pečeno. S hrano se ukvarjajo ure in ure, rezultat pa je vedno vrhunski.