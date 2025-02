Znaki horoskopa, s katerimi nihče ne mara delati

Lev

Levi so rojeni vodje oziroma oni tako mislijo. Njihova karizma in samozavest sta včasih že kar nalezljivi, potem pa tudi naporni, saj levi radi mislijo, da imajo vedno prav, in drugim ne pustijo do besede. Če delate z levom, bodite pripravljeni na neskončne monologe o njihovih sijajnih idejah, zgodbe o tem, kako vse sloni na njih, in pohvale, ki jih pričakujejo po vsakem sestanku. Poskusite se vzdržati kritik, ker jih levi ne prenesejo in bodo vedno našli način, kako vas prepričati, da je težava v vas.

Kozorog

Kozorogi so znani po svoji delovni etiki, težava pa nastane, ko se jim zazdi, da nihče razen njih ne zna dela opraviti tako, kot je treba. Če delate s kozorogom, se pripravite na kritike, zahteve po natančni analizi in resne poglede, ki vam dajo vedeti, da bi se lahko odrezali bolje. Njihova aroganca izvira iz prepričanja, da so v ekipi pač najbolj sposobni ter da vsi preostali le zapravljajo njihov in svoj čas. Če vas hladne in surovo realne opazke prizadenejo, raje delajte s kom, ki bo vsaj malo cenil vaš trud.

Škorpijon

Škorpijoni ne marajo timskega dela, ampak imajo radi vse pod nadzorom. Njihova aroganca izvira iz prepričanja, da so vedno nekaj korakov pred vsemi preostalimi in da nihče ni dovolj sposoben, da bi se meril z njimi. Če delate s škorpijoni, se pripravite na manipulativne igre moči in skrivnostne načrte, ki vam jih ne bodo pojasnili vse do zadnjega trenutka. Škorpijoni ne priznavajo napak in redko vprašajo za mnenje, če pa se jim zamerite, boste potrebovali rezervni načrt za življenje.