Tem znakom horoskopa je pri partnerju pomembnejša osebnost kot videz

Kozorog

Kozorogi so ambiciozni in vedno stremijo k višinam tako v karieri kot v zasebnem življenju. Pri partnerjih pa jim ni najpomembnejši videz, temveč notranja moč in prizadevnost. Kozorogi so realni in pragmatični, ne iščejo površinske privlačnosti, ampak sposobnost, da partner podpre njihovo željo po uspehu, čustveno stabilnost in, jasno, odgovornost. Ko najdejo nekoga, ki izpolnjuje njihove visoke standarde, pa ga neizmerno obožujejo.

Vodnar

Vodnarji so vladarji intelekta in inovacij, zato ne čudi, da so med znamenji, ki pri partnerjih najbolj cenijo njihovo osebnost, medtem ko je videz zanje nekaj obrobnega. Lepota je zanje v tem, koliko je oseba zanimiva, izvirna in odprta za nove ideje. Obožujejo intelektualne izzive, zato najbolj cenijo partnerje, ki jim omogočajo kvalitetne pogovore, ki razmišljajo zunaj okvirjev in so vedno pripravljeni na izmenjevanje mnenj.

Škorpijon

Škorpijoni so strastni in globoko čustveni, v ljubezni pa ne iščejo partnerjev, ki so le lepi, temveč nekoga, ki lahko prenese njihovo intenzivnost. Škorpijoni cenijo ljudi, ki so močni, iskreni in sposobni prenašati njihova zapletena čustva. Zanje je ljubezenski odnos veliko več od fizične privlačnosti, razumejo ga kot boj za iskrenost, globoko povezanost in zaupanje. Če ste sposobni vstopiti v njihov svet in razumeti njihove potrebe, bo videz zanje drugotnega pomena.

Ribi

Ribe so najbolj občutljiv znak v zodiaku, zato je zanje osebnost partnerja ključna za stabilno in harmonično zvezo. Videz je nedvomno del privlačnosti, a so zanje pomembnejša čustva, razumevanje in partnerjeva sposobnost, da se uskladi z njihovimi čustvenimi potrebami. Ribe iščejo partnerje, ki so sočutni, ki jih razumejo in podpirajo pri vseh njihovih sanjah in idealih. Čustvena povezanost in razumevanje sta za ribe veliko pomembnejša od popolnega videza.