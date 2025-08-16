Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Sobota,
16. 8. 2025,
14.19

Osveženo pred

14 minut

rojstni dan Miran Rudan

Sobota, 16. 8. 2025, 14.19

14 minut

Miran Rudan je dopolnil 60 let: Veš, da ni šale, ko svečke stanejo več kot torta

Avtor:
N. V.

Miran Rudan | Foto Mediaspeed

Foto: Mediaspeed

Znani slovenski pevec je svoj okrogli jubilej pospremil s fotografijo, na kateri je prižgal prvo svečko.

Pevec Miran Rudan danes praznuje 60. rojstni dan. To je na družbenih omrežjih obeležil s fotografijo sebe kot enoletnega malčka s torto, na kateri je prižgana prva svečka.

"Če pa bi vam pokazal letošnjo torto, bi lahko videli pravi kres na njej," se je ob tem pošalil Rudan, "takrat, ko stanejo svečke na torti več kot sama torta, veš, da ni šale."

