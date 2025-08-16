Zastoji na slovenskih cestah, brezplačna voda za voznike

Po prazničnem petku je tudi danes pričakovati povečan promet in zastoje na slovenskih avtocestah ter regionalnih in lokalnih cestah na Obali ter v okolici turističnih središč. Ker bo dan vroč, bodo voznikom ob avtocestah delili vodo in jih obenem opozarjali na pomen reševalnega pasu ob zastojih.

Prvi zastoji že nastajajo, med drugim na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Mariboru ter med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Občasno zapirajo predor Karavanke proti Sloveniji zaradi zastoja na avstrijski strani.

Zastoji:

Stanje na cestah:

Ob avtocestah bodo delili vodo in opozarjali na varnostni pas

Predstavniki agencije za varnost prometa in Darsa bodo med 9. in 17. uro oziroma v času prometnih konic na počivališčih večjih bencinskih servisov ob avtocestah voznikom delili brezplačno vodo, saj bo danes povečini še sončno in vroče. Prav tako pa bodo delili informativne letake Ustvari reševalni pas v šestih jezikih.

Pravilno razvrščanje v zastoju lahko reši življenje

Posledice morebitnih nesreč, ki so ob povečanem prometu pogostejše, so namreč lahko še hujše, če intervencijska vozila ne morejo dostopati do lokacije nesreče. Pravilno razvrščanje ob zastoju na avtocesti je tako ključnega pomena, saj lahko reši življenje, opozarja policija.

"S pravilno razvrstitvijo vozil, ki niso udeležena v prometni nesreči na avtocesti, omogočimo reševalnim vozilom hitrejši dostop do ponesrečencev in s tem povečamo možnost njihovega preživetja tudi do 40 odstotkov," so na svojih spletnih straneh zapisali na policiji.

Kako se pravilno razvrstiti?

Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na skrajnem levem prometnem pasu, se morajo razvrstiti čim bolj levo, tudi čez robno črto smernega vozišča. Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na preostalih prometnih pasovih, pa se morajo razvrstiti čim bolj desno, tudi čez robno črto smernega vozišča, kar vključuje tudi odstavni pas.

Predpisana globa za nepravilno razvrščeno vozilo ob zastoju na avtocesti ali hitri cesti in za vožnjo po reševalnem pasu je 500 evrov, vozniku motornega vozila se izrečejo tudi tri kazenske točke.