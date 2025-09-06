S ponedeljkom nova prometna ureditev na vipavski hitri cesti čez Rebernice

S ponedeljkom bo začela veljati nova prometna ureditev na odseku vipavske hitre ceste čez Rebernice, kjer potekajo obsežna obnovitvena dela. Tovorni promet v smeri Italije bo zdaj potekal po enem pasu smernega vozišča proti Razdrtemu, tako da tranzit ne bo več preusmerjen na Fernetiče. Ves promet osebnih vozil pa bo preusmerjen na regionalno cesto.

Vipavska hitra cesta je med Nanosom in Vipavo proti Vrtojbi oziroma Italiji od sredine avgusta zaradi obsežnih obnovitvenih del, ki vključujejo tudi gradnjo prepotrebne zaščite proti burji, zaprta.

Obvoz za osebni in lokalni tovorni promet v smeri Italije od takrat poteka po vzporedni regionalni cesti od Razdrtega proti Vipavi, za tranzitni tovorni promet nad 3,5 tone proti Italiji pa prek prehoda Fernetiči. Promet v drugi smeri, torej proti Razdrtemu, medtem poteka normalno.

Kaotične razmere

A takšna ureditev je predvsem v tranzitnem tovornem prometu, tudi v luči poostrenega nadzora na italijanski meji, predvsem v prvih dneh delovnih tednov povzročila dolge zastoje in občasno tudi kaotične razmere na avtocestnem odseku od Gabrka proti Fernetičem. Te so se širile tudi na primorsko avtocesto v smeri Senožeč in Nanosa. Posledično je prišlo do razburjenja avtoprevoznikov, ki so od države zahtevali rešitve.

Nekatere razbremenilne ukrepe so slovenske oblasti našle v dogovoru z italijansko stranjo, saj naj bi v kratkem na Fernetičih uredili dodaten pas za vstop v Italijo. A ker to zelo verjetno ne bi bilo dovolj, se je Dars z vsemi relevantnimi deležniki- avtoprevozniki, policijo ter gasilskimi in reševalnimi službami - dogovoril za spremembo prometnega režima.

Po enotedenski preureditvi gradbišča bo tako od ponedeljka dalje na odseku čez Rebernice veljala nova prometna ureditev, še prej pa bo zaradi spremembe zapore vozišče iz smeri Vipave proti Razdrtemu zaprto od nedelje ob 7. uri do ponedeljka do 5. ure. V tem času bo promet preusmerjen na vzporedno regionalno cesto, so sporočili iz Darsa.

V smeri Vipave oz. Italije bo promet tovornih vozil nad 3,5 tone in avtobusov nato s ponedeljkom potekal po vozišču proti Razdrtemu, in sicer po enem prometnem pasu. Drugi pas bo namenjen izključno intervencijskim službam.

Tranzit znova prek Vipave

Preusmeritve tranzitnega tovornega prometa na Fernetiče torej ne bo več.

Promet osebnih vozil v smeri Vipave oz. Italije bo prek priključka Razdrto še naprej preusmerjen na vzporedno regionalno cesto.

V smeri Nanosa in naprej proti Ljubljani oz. Kopru pa promet tovornih vozil nad 3,5 tone v tranzitu ne bo več možen po hitri cesti in bo že predhodno preusmerjen na mejni prehod Fernetiči. Preusmeritev ne bo veljala za avtobuse.

Promet osebnih vozil in lokalnih tovornih vozil nad 3,5 tone bo prek priključka Vipava tudi v smeri Ljubljane zdaj po novem preusmerjen na vzporedno regionalno cesto.

Na Darsu so pojasnili, da bodo spremljali, kako bo novi režim deloval, in ga po potrebi prilagajali.