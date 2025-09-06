Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Sobota,
6. 9. 2025,
7.17

Osveženo pred

57 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
promet promet zapore cest vipavska hitra cesta DARS

Sobota, 6. 9. 2025, 7.17

57 minut

S ponedeljkom nova prometna ureditev na vipavski hitri cesti čez Rebernice

Avtorji:
St. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Rebernice | Na Darsu so pojasnili, da bodo spremljali, kako bo novi režim deloval, in ga po potrebi prilagajali. | Foto STA

Na Darsu so pojasnili, da bodo spremljali, kako bo novi režim deloval, in ga po potrebi prilagajali.

Foto: STA

S ponedeljkom bo začela veljati nova prometna ureditev na odseku vipavske hitre ceste čez Rebernice, kjer potekajo obsežna obnovitvena dela. Tovorni promet v smeri Italije bo zdaj potekal po enem pasu smernega vozišča proti Razdrtemu, tako da tranzit ne bo več preusmerjen na Fernetiče. Ves promet osebnih vozil pa bo preusmerjen na regionalno cesto.

Vipavska hitra cesta je med Nanosom in Vipavo proti Vrtojbi oziroma Italiji od sredine avgusta zaradi obsežnih obnovitvenih del, ki vključujejo tudi gradnjo prepotrebne zaščite proti burji, zaprta.

Obvoz za osebni in lokalni tovorni promet v smeri Italije od takrat poteka po vzporedni regionalni cesti od Razdrtega proti Vipavi, za tranzitni tovorni promet nad 3,5 tone proti Italiji pa prek prehoda Fernetiči. Promet v drugi smeri, torej proti Razdrtemu, medtem poteka normalno.

Kaotične razmere

A takšna ureditev je predvsem v tranzitnem tovornem prometu, tudi v luči poostrenega nadzora na italijanski meji, predvsem v prvih dneh delovnih tednov povzročila dolge zastoje in občasno tudi kaotične razmere na avtocestnem odseku od Gabrka proti Fernetičem. Te so se širile tudi na primorsko avtocesto v smeri Senožeč in Nanosa. Posledično je prišlo do razburjenja avtoprevoznikov, ki so od države zahtevali rešitve.

Nekatere razbremenilne ukrepe so slovenske oblasti našle v dogovoru z italijansko stranjo, saj naj bi v kratkem na Fernetičih uredili dodaten pas za vstop v Italijo. A ker to zelo verjetno ne bi bilo dovolj, se je Dars z vsemi relevantnimi deležniki- avtoprevozniki, policijo ter gasilskimi in reševalnimi službami - dogovoril za spremembo prometnega režima.

Po enotedenski preureditvi gradbišča bo tako od ponedeljka dalje na odseku čez Rebernice veljala nova prometna ureditev, še prej pa bo zaradi spremembe zapore vozišče iz smeri Vipave proti Razdrtemu zaprto od nedelje ob 7. uri do ponedeljka do 5. ure. V tem času bo promet preusmerjen na vzporedno regionalno cesto, so sporočili iz Darsa.

V smeri Vipave oz. Italije bo promet tovornih vozil nad 3,5 tone in avtobusov nato s ponedeljkom potekal po vozišču proti Razdrtemu, in sicer po enem prometnem pasu. Drugi pas bo namenjen izključno intervencijskim službam.

železniški nadvoz, Dunajska cesta v Ljubljani
Novice Zaradi del do konca oktobra delna zapora Dunajske ceste v Ljubljani

Tranzit znova prek Vipave

Preusmeritve tranzitnega tovornega prometa na Fernetiče torej ne bo več.

Promet osebnih vozil v smeri Vipave oz. Italije bo prek priključka Razdrto še naprej preusmerjen na vzporedno regionalno cesto.

V smeri Nanosa in naprej proti Ljubljani oz. Kopru pa promet tovornih vozil nad 3,5 tone v tranzitu ne bo več možen po hitri cesti in bo že predhodno preusmerjen na mejni prehod Fernetiči. Preusmeritev ne bo veljala za avtobuse.

Promet osebnih vozil in lokalnih tovornih vozil nad 3,5 tone bo prek priključka Vipava tudi v smeri Ljubljane zdaj po novem preusmerjen na vzporedno regionalno cesto.

Na Darsu so pojasnili, da bodo spremljali, kako bo novi režim deloval, in ga po potrebi prilagajali.

zastoj na avtocesti
Novice Sindikat: mejne kontrole so nekoristne in zelo potratne
Vipavska hitra cesta
Novice Dars zapira vipavsko hitro cesto proti Novi Gorici
Boštjan Poklukar
Novice Poklukar zaradi gneče na Fernetičih Italijo pozval k ukrepanju
zastoj
Novice Prevozniki zaradi zastojev na primorski avtocesti zahtevajo takojšnje ukrepanje
promet promet zapore cest vipavska hitra cesta DARS
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.