Sindikat: mejne kontrole so nekoristne in zelo potratne

Nezadovoljstvo nad dosedanjo obravnavo stanja na mejnem prehodu Fernetiči, kjer po zaprtju dela vipavske hitre ceste in preusmeritvi tovornega tranzita prihaja do dolgih zastojev, izražajo tudi v medregijskem sindikalnem svetu Furlanija-Julijska krajina/Slovenija. Opozarjajo na ekonomske posledice in nevšečnosti zlasti za čezmejne delavce.

Kot so v imenu medregijskega sindikalnega sveta danes sporočili iz Konfederacije sindikatov 90 Slovenije, so pristojni organi precej nepripravljeni in površni pri reševanju problematike, do katere je prišlo ob zaprtju dela vipavske hitre ceste, kar je bilo napovedano več mesecev vnaprej.

Kot poudarjajo, ima trenutno stanje ekonomske posledice za tovorni in turistični promet ter povzroča nevšečnosti za čezmejni promet in zlasti za čezmejne delavce, ki so prisiljeni nepredvidljivo dolgo čakati, da se pripeljejo na delo in vrnejo domov ali pa se morajo voziti po drugih poteh in si tako podaljšajo potovanje.

Kontrole na mejah so nekoristne

Ob tem se medregijski sindikalni svet zaveda, da so kolone tudi posledica ponovnega vzpostavljanja kontrol na mejah zaradi začasnega neizvajanja Schengenskega sporazuma. "Ta odločitev se je izkazala za povsem nekoristno, za veliko potrato denarja in nepotrebno namestitev javnih varnostnih sil, s čimer so kazalce zgodovine vrnili nazaj pred čas, ko smo prost pretok blaga in predvsem prosto gibanje ljudi vsi slavili kot velik zgodovinski dogodek," so navedli. Dodali so, da od nekdaj podpirajo ukinitev teh mejnih kontrol in se zavzemajo za ponovno popolno sprostitev gibanja.

Razmere so nevzdržne

Sekcija za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in Združenje za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije sta že v torek opozorila, da so zaradi zaprtja vipavske hitre ceste med Razdrtim in Vipavo ter preusmeritve tovornega tranzita na mejni prehod Fernetiči razmere na primorski avtocesti nevzdržne. Od pristojnih zahtevajo takojšnje ukrepanje, sami pa bodo razmislili o zapori primorske avtoceste.

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je sicer že pred dnevi italijanskega notranjega ministra Mattea Piantedosija pozval, naj se prometna ureditev na Fernetičih ustrezno prilagodi. Rešitve za nemoteno vsakodnevno življenje obmejnega prebivalstva in v izogib nastajanju gospodarske škode bodo danes ponovno predlagali italijanski strani tudi predstavniki slovenske policije. Kot so sporočili z ministrstva za notranje zadeve, so namreč prejeli vabilo prefekta Furlanije-Julijske krajine Giuseppeja Petronzija na operativni sestanek glede preusmeritve tranzitnega tovornega prometa na mejnem prehodu Fernetiči in glede nastalih zastojev.